Під час епідемії коронавірусу в анексованому Криму організували масові ярмарки: фото

В анексованому Росією Криму вирішили організувати масові ярмарки просто під час епідемії коронавірусу. Такі 28 березня відбулися зокрема у Сімферополі та Ялті, а серед відвідувачів було багато людей з групи ризику, але без засобів особистого захисту.

Про організовані у період епідемії ярмарки повідомляє видання "Крим.Реалії".

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У Ялті відбулася сільськогосподарський ярмарок, на який прийшли кілька десятків людей. Значна частина – це люди, яким більш як 60 років. Втім тут вони здебільшого користувалися масками, які продавали навіть на вході по 150 рублів (приблизно 54 гривні).

Майже одночасно у Сімферополі відбувся продовольчий ярмарок. Тут теж було багато людей з групи ризику, але вони були переважно без захисних масок.

Ставленики Кремля на окупованому півострові вирішили не скасовувати ярмарки навіть через епідемію коронавірусу. Ручний "голова Криму" Сергій Аксьонов лише сказав, що "ярмарки закриють, якщо люди не дотримуватимуться дистанції".

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Що відомо про коронавірус у Криму?

Станом на 28 березня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею.



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