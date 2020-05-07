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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин у военнослужащих: какие изменения ввели

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      Довольно быстро военнослужащие приспособились к карантину. Для этого ввелись некоторые изменения, например, отменили общие построения и другие мероприятия, где собирается много военных.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал прессофицер отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко.

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      Он рассказал, что военным необходимо находиться на определенном расстоянии друг от друга во время занятий или приема пищи. Все ходят в масках.

      Также постоянно убирают в помещениях и измеряют температура личному составу. То есть готовы реагировать на все события с COVID-19.

      "Враг с 2014 года действует гадко и коварно. Как и с 2014 года, получает "в зубы" от наших защитников. Война это такое дело, которое не очень сильно изменит COVID-19. Она продолжается и практически ничего не изменилось", – добавил Годзенко.

      О ситуации с распространением коронавируса в Украине и мире – читайте подробно по этой ссылке.

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      Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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