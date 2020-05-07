Карантин у військовослужбовців: які зміни запровадили

Досить швидко військовослужбовці пристосувалися до карантину. Для цього ввелися деякі зміни, наприклад, скасували загальні шикування та інші заходи, де збирається багато військових.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів пресофіцер Окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко.

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Він розповів, що військовим необхідно перебувати на певній відстані одне від одного під час занять або прийому їжі. Всі ходять в масках.

Також постійно прибирають у приміщеннях та вимірюють температура особовому складу. Тобто готові реагувати на усі події з COVID-19.

"Ворог з 2014 року діє гидко та підступно. Як і з 2014 року, отримує "в зуби" від наших захисників. Війна це така справа, яку не дуже сильно змінить COVID-19. Вона триває і практично нічого не змінилося", – додав Годзенко.

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