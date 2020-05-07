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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин у військовослужбовців: які зміни запровадили

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      Досить швидко військовослужбовці пристосувалися до карантину. Для цього ввелися деякі зміни, наприклад, скасували загальні шикування та інші заходи, де збирається багато військових.

      Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів пресофіцер Окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко.

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      Він розповів, що військовим необхідно перебувати на певній відстані одне від одного під час занять або прийому їжі. Всі ходять в масках.

      Також постійно прибирають у приміщеннях та вимірюють температура особовому складу. Тобто готові реагувати на усі події з COVID-19.

      "Ворог з 2014 року діє гидко та підступно. Як і з 2014 року, отримує "в зуби" від наших захисників. Війна це така справа, яку не дуже сильно змінить COVID-19. Вона триває і практично нічого не змінилося", – додав Годзенко.

      Про ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та світі – читайте детально за цим посиланням.

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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