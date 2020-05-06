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      Карантин в Германии ослабили: разрешили встречаться семьями, открыли все магазины

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      В Германии ослабили карантин
      В Германии ослабили карантин / Getty Images

      Германия продолжает постепенно ослаблять карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса. Ограничения на социальные контакты продлили до 5 июня, но с некоторыми смягчениями.

      Канцлер Ангела Меркель с главами регионов решили, что впредь встречаться можно будет членам двух домохозяйств, сообщает Spiegel Online. Например, две семьи смогут поесть вместе.

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      Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии COVID-19. Вместе с тем она подчеркнула, что Германия только в начале пути по снятию карантина. По ее словам, теперь можно говорить о дальнейших ослаблениях ограничений общественной жизни.

      На встрече также договорились об открытии всех магазинов. Отметим, что до этого в Германии действовало ограничение на торговлю на площади до 800 квадратных метров.

      В то же время магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

      Решение об ослаблении мер будут принимать власти федеральных земель, поэтому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.

      Сейчас наихудшая ситуация с коронавирусом в таких регионах: Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

      Кроме того, матчи Бундеслиги могут возобновить во второй половине мая, но в режиме без зрителей.

      Что известно о коронавирусе в Германии

      • По состоянию на 6 мая в Германии зафиксировали свыше 167 тысяч случаев инфицирования, 6 993 людей погибли, а 137 400 – выздоровели.
      • Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии.
      • В Германии начали испытывать вакцину против коронавируса на людях.
      • Власти Германии продлили действие предупреждения относительно зарубежных путешествий до 14 июня.
      • Сейчас карантин начали ослаблять. Первыми откроют учреждения культуры, детские площадки и храмы.
      • В целом власти страны заявляют, что ситуация с пандемией контролируемая.
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Здоровье Евросоюз Ангела Меркель
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