Карантин в Германии ослабили: разрешили встречаться семьями, открыли все магазины

Германия продолжает постепенно ослаблять карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса. Ограничения на социальные контакты продлили до 5 июня, но с некоторыми смягчениями.

Канцлер Ангела Меркель с главами регионов решили, что впредь встречаться можно будет членам двух домохозяйств, сообщает Spiegel Online. Например, две семьи смогут поесть вместе.

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Меркель заявила, что ее страна уже прошла первый этап пандемии COVID-19. Вместе с тем она подчеркнула, что Германия только в начале пути по снятию карантина. По ее словам, теперь можно говорить о дальнейших ослаблениях ограничений общественной жизни.

На встрече также договорились об открытии всех магазинов. Отметим, что до этого в Германии действовало ограничение на торговлю на площади до 800 квадратных метров.

В то же время магазины обязаны принимать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

Решение об ослаблении мер будут принимать власти федеральных земель, поэтому в местах вспышки инфекции могут действовать более строгие правила.

Сейчас наихудшая ситуация с коронавирусом в таких регионах: Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Кроме того, матчи Бундеслиги могут возобновить во второй половине мая, но в режиме без зрителей.

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