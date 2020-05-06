Карантин в Німеччині послабили: дозволили зустрічатися родинами, відкрили всі магазини

Німеччина продовжує поступово послаблювати карантинні обмеження через спалах коронавірусу. Обмеження на соціальні контакти продовжили до 5 червня, але з деякими пом’якшеннями.

Канцлерка Ангела Меркель з главами регіонів вирішили, що надалі зустрічатися можна буде членам двох домогосподарств, повідомляє Spiegel Online. Наприклад, дві родини зможуть поїсти разом.

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Меркель заявила, що її країна вже пройшла перший етап пандемії COVID-19. Водночас вона наголосила, що Німеччина лише на початку шляху щодо зняття карантину. За її словами, тепер можна говорити про подальші послаблення обмежень суспільного життя.

На зустрічі також домовились про відкриття всіх магазинів. Зауважимо, що до тепер у Німеччині діяло обмеження на торгівлю на площі до 800 квадратних метрів.

Водночас магазини зобов'язані вживати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг.

Рішення щодо ослаблення заходів ухвалюватиме влада федеральних земель, тож у місцях спалаху інфекції можуть діяти більш суворі правила.

Наразі найгірша ситуація з коронавірусом у таких регіонах: Баварія, Північний Рейн-Вестфалія та Баден-Вюртемберг.

Окрім того, матчі Бундесліги можуть відновити у другій половині травня, але в режимі без глядачів.

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