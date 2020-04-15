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      Карантин в Коростене: верующим запретили посещать храмы

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      Усиление карантина в Коростене на время Пасхальных праздников / wikipedia.org

      В Коростене Житомирской области из-за эпидемии коронавируса верующим запретили посещать храмы на Пасху. Кроме того, все торговые сети, в частности, продуктовые магазины, не будут работать с 18 до 20 апреля.

      Об усилении карантинных ограничений в городе на время Пасхальных праздников рассказал городской голова Коростеня Владимир Москаленко.

      Обратите внимание Пасха в Житомире во время карантина: куличи будут освящены, а кладбища закроют

      Мы категорически запрещаем посещать храмы и проводить богослужения для коростенцев,
      – отметил Москаленко.

      Он подчеркнул, что увеличение количества людей во время проведения религиозных обрядов приведет к росту в десятки раз случаев коронавируса в городе.

      Мэр Коростеня также сообщил, с 18 до 20 апреля в городе запретили любую торговлю.

      Все магазины, большие, малые, вся торговля будет запрещена. Остались четверг и пятница (16 и 17 апреля – 24 канал), чтобы пойти за покупками,
      – добавил городской голова.

      Он также обратил внимание на то, что сейчас город бьет рекорды в области по количеству зараженных коронавирусом. Поэтому в Коростене также увеличат количество патрулей полиции и Нацгвардии.

      Коронавирус на Житомирщине: последние новости

      • По состоянию на 15 апреля в Житомирской области зафиксировали 130 случаев коронавирусной инфекции.
      • Примерно 40% случаев COVID-19 в области – в Коростене.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье Пасха Нацгвардія Полиция Продукты Новости Житомира
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