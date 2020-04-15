Карантин в Коростене: верующим запретили посещать храмы

В Коростене Житомирской области из-за эпидемии коронавируса верующим запретили посещать храмы на Пасху. Кроме того, все торговые сети, в частности, продуктовые магазины, не будут работать с 18 до 20 апреля.

Об усилении карантинных ограничений в городе на время Пасхальных праздников рассказал городской голова Коростеня Владимир Москаленко.

Обратите внимание Пасха в Житомире во время карантина: куличи будут освящены, а кладбища закроют

Мы категорически запрещаем посещать храмы и проводить богослужения для коростенцев,

– отметил Москаленко.

Он подчеркнул, что увеличение количества людей во время проведения религиозных обрядов приведет к росту в десятки раз случаев коронавируса в городе.

Мэр Коростеня также сообщил, с 18 до 20 апреля в городе запретили любую торговлю.

Все магазины, большие, малые, вся торговля будет запрещена. Остались четверг и пятница (16 и 17 апреля – 24 канал), чтобы пойти за покупками,

– добавил городской голова.

Он также обратил внимание на то, что сейчас город бьет рекорды в области по количеству зараженных коронавирусом. Поэтому в Коростене также увеличат количество патрулей полиции и Нацгвардии.

Коронавирус на Житомирщине: последние новости

По состоянию на 15 апреля в Житомирской области зафиксировали 130 случаев коронавирусной инфекции.

Примерно 40% случаев COVID-19 в области – в Коростене.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала