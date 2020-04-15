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      Карантин у Коростені: вірянам заборонили відвідувати храми

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      Посилення карантину у Коростені на час Великодній свят / wikipedia.org

      У Коростені, що на Житомирщині, через епідемію коронавірусу вірянам заборонили відвідувати храми на Великдень. Крім того, всі торговельні мережі, зокрема, продуктові магазини, не працюватимуть від 18 до 20 квітня.

      Про посилення карантинних обмежень у місті на час Великодніх свят розповів міський голова Коростеню Володимир Москаленко.

      Зверніть увагу Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють

      Ми категорично забороняємо відвідувати храми й проводити богослужіння для коростенців,
      – зазначив Москаленко.

      Він наголосив, що збільшення кількості людей під час проведення релігійних обрядів призведе до зростання у десятки разів випадків коронавірусу у місті.

      Мер Коростеня також повідомив, від 18 до 20 квітня у місті заборонили будь-яку торгівлю.

      Усі магазини, великі, малі, вся торгівля буде заборонена. Залишилися четвер та п’ятниця (16 та 17 квітня – 24 канал), щоб піти за покупками, 
      – додав міський голова.

      Він також звернув увагу на те, що наразі місто б'є рекорди в області за кількістю заражених коронавірусом. Тому у Коростені також збільшать кількість патрулів поліції та Нацгвардії.

      Коронавірус на Житомирщині: останні новини

      • Станом на 15 квітня у Житомирській області зафіксували 130 випадків коронавірусної інфекції.
      • Приблизно 40% випадків COVID-19 в області – у Коростені.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Здоров'я Великдень Нацгвардія Поліція Продукти Новини Житомира
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