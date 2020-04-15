Карантин у Коростені: вірянам заборонили відвідувати храми
У Коростені, що на Житомирщині, через епідемію коронавірусу вірянам заборонили відвідувати храми на Великдень. Крім того, всі торговельні мережі, зокрема, продуктові магазини, не працюватимуть від 18 до 20 квітня.
Про посилення карантинних обмежень у місті на час Великодніх свят розповів міський голова Коростеню Володимир Москаленко.
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Ми категорично забороняємо відвідувати храми й проводити богослужіння для коростенців,
– зазначив Москаленко.
Він наголосив, що збільшення кількості людей під час проведення релігійних обрядів призведе до зростання у десятки разів випадків коронавірусу у місті.
Мер Коростеня також повідомив, від 18 до 20 квітня у місті заборонили будь-яку торгівлю.
Усі магазини, великі, малі, вся торгівля буде заборонена. Залишилися четвер та п’ятниця (16 та 17 квітня – 24 канал), щоб піти за покупками,
– додав міський голова.
Він також звернув увагу на те, що наразі місто б'є рекорди в області за кількістю заражених коронавірусом. Тому у Коростені також збільшать кількість патрулів поліції та Нацгвардії.
Коронавірус на Житомирщині: останні новини
- Станом на 15 квітня у Житомирській області зафіксували 130 випадків коронавірусної інфекції.
- Приблизно 40% випадків COVID-19 в області – у Коростені.
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