Карантин у Коростені: вірянам заборонили відвідувати храми

У Коростені, що на Житомирщині, через епідемію коронавірусу вірянам заборонили відвідувати храми на Великдень. Крім того, всі торговельні мережі, зокрема, продуктові магазини, не працюватимуть від 18 до 20 квітня.

Про посилення карантинних обмежень у місті на час Великодніх свят розповів міський голова Коростеню Володимир Москаленко.

Зверніть увагу Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють

Ми категорично забороняємо відвідувати храми й проводити богослужіння для коростенців,

– зазначив Москаленко.

Він наголосив, що збільшення кількості людей під час проведення релігійних обрядів призведе до зростання у десятки разів випадків коронавірусу у місті.

Мер Коростеня також повідомив, від 18 до 20 квітня у місті заборонили будь-яку торгівлю.

Усі магазини, великі, малі, вся торгівля буде заборонена. Залишилися четвер та п’ятниця (16 та 17 квітня – 24 канал), щоб піти за покупками,

– додав міський голова.

Він також звернув увагу на те, що наразі місто б'є рекорди в області за кількістю заражених коронавірусом. Тому у Коростені також збільшать кількість патрулів поліції та Нацгвардії.

Коронавірус на Житомирщині: останні новини

Станом на 15 квітня у Житомирській області зафіксували 130 випадків коронавірусної інфекції.

Приблизно 40% випадків COVID-19 в області – у Коростені.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу