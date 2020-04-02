Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють
У Житомирі через карантин для непоширення коронавірусу вирішили обмежити традиційне святкування Великодніх свят. Так, паски продаватимуть у магазинах вже освяченими, недільні богослужіння транслюватимуть по місцевих каналах, а кладовища у поминальні дні закриють.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин на своїй фесбук сторінці відзначив, що додаткові обмеження на Великдень запровадили, щоб не наражати людей на небезпеку.
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Також він закликав усіх поставитися з розумінням до цих рішення і за можливості повідомити своїх рідних та близьких.
Освячення пасок
Традиційну паску, без якої неможливо уявити святкування Великодня, у Житомирі продаватимуть вже освяченою.
Домовилися з хлібзаводами про освячення пасок на виробництві (в торговельних мережах можна буде купити вже освячені),
– розповів Сухомлин.
Трансляція богослужінь: де і коли дивитися
Прямі трансляції великодніх богослужінь будуть здійснювати з храмів різних конфесій: Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ, Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ, церкви Святого Василія Великого УГКЦ та Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ.
- Телеканал C-TV. 12 квітня з 10:30 до 12:00 транслюватиметься літургія з Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ.
- Телеканал СК1. 19 квітня 00:00 – 03:00 буде трансляцію богослужіння зі Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ;
- Телеканал СК1. 19 квітня 10:00 – 11: 30 із церкви Святого Василія Великого УГКЦ.
- Телеканал C-TV. 19 квітня з 23:30 до 03:30 транслюватиметься служба з Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ.
Закриття кладовищ
На території Житомирської міської ОТГ у поминальні дні будуть закриті для відвідування кладовища:
- Польський цвинтар, Корбутівське, Старобрядове, Смоківське та кладовище села Вереси будуть закриті 18, 19, 20, 23, 25 та 26 квітня;
- Російсько-Вільське та Смолянське кладовища — 18, 19,20, 23, 25, 26, 27 та 28 квітня;
- Чеське — 18, 19, 20, 23, 25, 26 квітня та 3 травня.
Зміни руху транспорту
У Житомирі під час Великодніх свят також буде змінена схема руху громадського транспорту. Зокрема, у місті перекриють рух по Західному шосе (окрім вантажівок, спецтехніки та автомобілів, задіяних в обрядах поховання).
Що каже влада про святкування Великодня в умовах карантину:
Через карантин святкування Великодня у 2020 році, яке припадає на 19 квітня, буде значно обмежене. Президент Володимир Зеленський вже обговорив цю тему з керівниками усіх церков в Україні, і зараз влада готує план "Великдень вдома". Він передбачає:
- Можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.
- У разі великого скупчення людей священники мають проводити бесіди з парафіянами та роз'яснювати їм, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
Наразі Православна церква України та Українська греко-католицька церква розробляють різні версії, як проходитиме Великдень і як правитимуть літургії в страсний тиждень.
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