Великдень у Житомирі в час карантину: паски продаватимуть освячені, а кладовища закриють

У Житомирі через карантин для непоширення коронавірусу вирішили обмежити традиційне святкування Великодніх свят. Так, паски продаватимуть у магазинах вже освяченими, недільні богослужіння транслюватимуть по місцевих каналах, а кладовища у поминальні дні закриють.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин на своїй фесбук сторінці відзначив, що додаткові обмеження на Великдень запровадили, щоб не наражати людей на небезпеку.

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Також він закликав усіх поставитися з розумінням до цих рішення і за можливості повідомити своїх рідних та близьких.

Освячення пасок

Традиційну паску, без якої неможливо уявити святкування Великодня, у Житомирі продаватимуть вже освяченою.

Домовилися з хлібзаводами про освячення пасок на виробництві (в торговельних мережах можна буде купити вже освячені),

– розповів Сухомлин.

Трансляція богослужінь: де і коли дивитися

Прямі трансляції великодніх богослужінь будуть здійснювати з храмів різних конфесій: Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ, Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ, церкви Святого Василія Великого УГКЦ та Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ.

Телеканал C-TV. 12 квітня з 10:30 до 12:00 транслюватиметься літургія з Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ.

Телеканал СК1. 19 квітня 00:00 – 03:00 буде трансляцію богослужіння зі Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ;

Телеканал СК1. 19 квітня 10:00 – 11: 30 із церкви Святого Василія Великого УГКЦ.

Телеканал C-TV. 19 квітня з 23:30 до 03:30 транслюватиметься служба з Свято-Михайлівського кафедрального собору ПЦУ.

Закриття кладовищ

На території Житомирської міської ОТГ у поминальні дні будуть закриті для відвідування кладовища:

Польський цвинтар, Корбутівське, Старобрядове, Смоківське та кладовище села Вереси будуть закриті 18, 19, 20, 23, 25 та 26 квітня;

Російсько-Вільське та Смолянське кладовища — 18, 19,20, 23, 25, 26, 27 та 28 квітня;

Чеське — 18, 19, 20, 23, 25, 26 квітня та 3 травня.

Зміни руху транспорту

У Житомирі під час Великодніх свят також буде змінена схема руху громадського транспорту. Зокрема, у місті перекриють рух по Західному шосе (окрім вантажівок, спецтехніки та автомобілів, задіяних в обрядах поховання).

Що каже влада про святкування Великодня в умовах карантину:

Через карантин святкування Великодня у 2020 році, яке припадає на 19 квітня, буде значно обмежене. Президент Володимир Зеленський вже обговорив цю тему з керівниками усіх церков в Україні, і зараз влада готує план "Великдень вдома". Він передбачає:

Можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.

У разі великого скупчення людей священники мають проводити бесіди з парафіянами та роз'яснювати їм, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

Наразі Православна церква України та Українська греко-католицька церква розробляють різні версії, як проходитиме Великдень і як правитимуть літургії в страсний тиждень.