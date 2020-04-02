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      Пасха в Житомире во время карантина: куличи будут продавать освященными, а кладбища закроют

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      У Житомирі паски на Великдень продаватимуть освячені / zakaz.ua

      В Житомире из-за карантина для нераспространения коронавируса решили ограничить традиционное празднование Пасхальных праздников. Так, куличи будут продаваться в магазинах уже освященными, воскресные богослужения будут транслировать по местным каналам, а кладбища в поминальные дни закроют.

      Городской голова Житомира Сергей Сухомлин на своей фесбук-странице отметил, что дополнительные ограничения на Пасху ввели, чтобы не подвергать людей опасности.

      Важно Пасха 2020: как коронавирус повлияет на празднование Пасхи

      Также он призвал всех отнестись с пониманием к этим решениям и по возможности уведомить своих родных и близких.

      Освящение куличей

      Традиционную паску, без которой невозможно представить празднование Пасхи, в Житомире будут продавать уже освященной.

      Договорились с хлебзаводами об освящении куличей на производстве (в торговых сетях можно будет купить уже освященные),
      – рассказал Сухомлин.

      Трансляция богослужений: где и когда смотреть

      Прямые трансляции пасхальных богослужений будут осуществлять из храмов разных конфессий: Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ, Спасо-Преображенского кафедрального собора, церкви Святого Василия Великого УГКЦ и Семинарийского костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ.

      • Телеканал C-TV. 12 апреля с 10:30 до 12:00 будет транслироваться литургия из Семинарийского костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ.
      • Телеканал СК1. 19 апреля 00:00 – 03:00 будет проводить трансляцию богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ;
      • Телеканал СК1. 19 апреля 10:00 – 11: 30 – из церкви Святого Василия Великого УГКЦ.
      • Телеканал C-TV. 19 апреля с 23:30 до 03:30 будет транслироваться служба Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ.

      Закрытие кладбищ

      На территории Житомирского городского ОТГ в поминальные дни будут закрыты для посещения кладбища:

      • Польское кладбище, Корбутовское, Старобрядовое, Смоковское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля;
      • Русско-Вильское и Смолянское кладбища – 18, 19,20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля;
      • Чешское – 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.

      Изменения движения транспорта

      В Житомире во время Пасхальных праздников также будет изменена схема движения общественного транспорта. В частности, в городе перекроют движение по Западному шоссе (кроме грузовиков, спецтехники и автомобилей, задействованных в обрядах захоронения).

      Что говорит власть о праздновании Пасхи в условиях карантина:

      Из-за карантина празднование Пасхи в 2020 году, которое приходится на 19 апреля, будет значительно ограничено. Президент Владимир Зеленский уже обсудил эту тему с руководителями всех церквей в Украине, и сейчас власти готовят план "Пасха дома". Он предусматривает:

      • Возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.
      • В случае большого скопления людей священники должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять им, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

      Сейчас Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь разрабатывают различные версии, как пройдет Пасха и как будут править литургии в страстную неделю.

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Пасха Религия СМИ Транспорт Традиции Новости Житомира
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