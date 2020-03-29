Мир на карантине: список ограничений и штрафов заграницей

Сегодня больше трети населения мира находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Закрытые границы, запреты покидать дом без необходимости и отмена развлекательных мероприятий – какие ограничения ввели разные страны?

Великобритания

Прямое авиационное сообщение с регионами, где фиксируется наибольшее количество случаев заболеваний, отменено.

Британцам разрешается покидать свои дома только для работы (если нет возможности работать из дома), занятий спортом, приобретения продуктов питания или лекарств. При этом разрешена лишь одна форма физических упражнений в день. За соблюдением условий карантина следит полиция.

Собрания больше чем двоих человек (за исключением лиц, живущих вместе) запрещены. Как и большинство церемоний, кроме похорон.

Закрыты магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

В лондонском метро введены меры социального дистанцирования, частично отключены эскалаторы и турникеты.

Учебные заведения закрыты.

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США

Запрещен въезд в США иностранцам, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран членов Шенгенского Соглашения, а также Кореи, Китая, Ирана.

С 18 марта США закрыли границу с Канадой, с 20 марта – с Мексикой.

Отменены все массовые мероприятия.

Объявлена чрезвычайная ситуация.

Всем американским военным и их семьям запрещено выезжать за границу в течение 60 дней.

В ряде городов, в частности в Нью-Йорке, в рамках карантинных мероприятий закроют для транспорта отдельные улицы. Также некоторые штаты вводят такие отдельные карантинные меры, как комендантский час (Калифорния, Невада, Нью-Мексико и Гавайи).

Американцам, особенно пенсионерам, рекомендуют воздержаться от путешествий на круизных лайнерах.

Италия

С 10 марта введен карантин. Это ограничивает практически все аспекты жизни, включая розничную торговлю, досуг, богослужения. Запрещены все общественные собрания, включая свадьбы и похороны.

Закрыты музеи, культурные центры, заведения общественного питания, бассейны и тому подобное. Отменены спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, закрыты. Запрещены прогулки по городским паркам, посещение игровых площадок и скверов.

Приостановлены внутренние пассажирские перевозки. Авиа-, железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение ограничено.

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Запрещен въезд в страну иностранцам из наиболее пораженных вирусом стран.

На паузе ряд отраслей промышленности.

По всей стране закрыты школы и университеты (студенты и учащиеся – на дистанционном обучении).

Запрещается покидать пределы населенного пункта без необходимости (которую нужно подтвердить).

Запретили посещать заключенных.

Медицинским работникам необходимо отменить отпуска.

Приостанавливают работу АЗС (сначала на автомагистралях, впоследствии в других местах).

Нарушителям режима карантина грозит штраф до 4000 евро или 30-дневный запрет на выход из квартиры, могут изымать транспортные средства. Людям, которые после диагностирования коронавируса не самоизолируются, грозят штрафы в несколько тысяч евро и заключение сроком до пяти лет.

"Ці дурні перукарі, які ходять від будинку до будинку, щоб зробити жінкам зачіски, якого дідька вони потрібні? Ви розумієте, що людей ховають в закритих трунах?"

Мери італійських міст вже не стримують емоцій, коли закликають людей сидіти вдома через коронавірус. pic.twitter.com/z8zxHOGszj — DW українською (@dw_ukrainian) March 25, 2020

Китай

Страна с конца января ввела крупнейший в истории мира карантин. Правительство использовало стадионы, выставочные залы и другие крупные площадки как карантинные центры – внутрь ставили ряды коек. Китайские представители здравоохранения и безопасности ходили "к дверям", проверяя, нет ли в доме людей с симптомами.

Карантин еще действует в провинции Хубэй, где впервые появился коронавирус. Населенные пункты закрыты на въезд и выезд. В январе улицы городов здесь были фактически пустыми, но постепенно ограничения ослабляют, людям позволяют передвигаться в пределах Хубэя (при наличии пропусков), ряд профессий (в настоящее время – важнейших) возвращаются на работу. Восстанавливается курсирование общественного транспорта.



Все помещения, которые посещает много людей – тщательно дезинфицируют / Getty Images

В отдельных регионах осуществляют медицинский контроль (проверка температуры при входе/выходе в ЖК, магазины и места общего пользования), постоянно дезинфицируют помещения. В жилые комплексы не пропускают тех, кто в них не проживает;

Массовые мероприятия по всей стране отменены.

Обучение в школах и университетах происходит дистанционно.

С 26 марта Китай временно запретил въезд иностранцам.

Ряд городов, включая Пекин, заставляют тех, кто приехал из-за границы, пройти 14-дневный карантин в специально выделенных для этого отелях.

Испания

Страна второй в Европе ввела общенациональный карантин 14 марта.

Испанское правительство обязало 47 миллионов жителей оставаться в своих домах. Приказ позволяет людям выходить только на работу, в банк, медицинские учреждения и с целью приобретения предметов первой необходимости.

По всей стране введено чрезвычайное положение.

Заведения питания и гостиницы закрыты.

Запрещен въезд для иностранцев.

Передвижение по путям общего пользования ограничено.

Закрыты учебные заведения.

Прекращена работа на территории всей страны предприятий торговли (исключение – торговля продовольственными товарами и средствами первой необходимости).

Россия

С 27 марта прекращаются все регулярные и чартерные рейсы в и из России.

Запрещен въезд для иностранцев.

Введен режим повышенной готовности.

Россия закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев. Прекращено международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.

Введен принудительный карантин и проведение медицинского наблюдения за всеми, кто прибыл из Ирана и Кореи (на 14 дней).

В Москве закрываются заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты питания, и аптек. В столице также отменили массовые мероприятия.

Путин объявил следующую неделю нерабочей.

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Германия

Запрещен въезд иностранцам из стран-не членов ЕС. Прекращено авиасообщение с Италией, Испанией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией. Пассажиры из Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии обязаны заполнять специальную декларацию.

Массовые мероприятия запрещены.

Пребывание в общественных местах разрешается максимум вдвоем или с людьми, которые проживают вместе.

Закрыты все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, АЗС, почтовых отделений, банков.



Ряд стран ограничил массовые собрания / Getty Images

Франция

Здесь объявлена третья (самая высокая) стадия эпидемии коронавируса.

Закрыты все общественные и учебные заведения и отменены массовые мероприятия.

Запрещены массовые собрания (в некоторых городах – до 50 человек, по всей стране – более 1000 человек).

Ряд городов ввели комендантский час.

Приостановлена работа предприятий, которые не являются жизненно важными.

Запрещено покидать квартиру без крайней необходимости (разрешено выйти за продуктами питания, к врачу, на работу – если дистанционно работать невозможно).

Приостановлено железнодорожное междугородное сообщение и пассажирские перевозки.

За нарушение правил предусмотрено наказание: штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней – 1500 евро, три протокола в течение 30 дней – 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы.

Чехия

Закрыты границы для иностранцев, отменено авиасообщение. На территорию страны разрешено въезжать транспортными средствами, в которых находятся не больше 9 человек.

Введено чрезвычайное положение.

В стране закрыты большинство магазинов и ресторанов. Открыты продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, автозаправочные станции и рестораны с возможностью доставки.

На всей территории страны ограничено свободное передвижение людей в городах и между населенными пунктами без надобности.

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Запрещено выходить на улицу без маски на лице.

Закрыты учебные заведения.

Нельзя посещать больных, которые находятся в стационарах больниц, и заключенных в местах лишения свободы.

За распространение инфекции больными грозит до 12 лет заключения. За несоблюдение карантина, кроме тюрьмы, – штраф до 3 млн крон. За пребывание в общественном месте без маски – штраф до 20 тысяч крон.

Египет

С 19 марта Египет приостановил все авиасообщение.

Введен комендантский час с 19:00 до 06:00.

Магазины закрыты с 17:00 до 06:00, полностью – в пятницу и субботу. Исключениями являются аптеки и продуктовые магазины. Все заведения питания не работают. Как и спортивные клубы, и торгово-развлекательные центры.

Массовые молитвы временно прекратили.

Общественный транспорт и частные перевозки приостановлены. Гражданам запретили ездить по дорогам общего пользования.

Министерства и государственные учреждения приостановили предоставлять услуги.

Учебные заведения не работают.

Наказания для нарушителей: штраф 250 долларов США или 3 года лишения свободы.



Во время карантина не стоит забывать о мерах предосторожности / Getty Images

Израиль

С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.

Введен режим чрезвычайной ситуации.

Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин. Граждане, которые хотят прогуляться или заниматься физическими упражнениями, должны сделать это в пределах 100 метров от своего дома. Можно выходить за покупками продуктов питания и лекарств. Патрулировать улицы городов будут, кроме полиции, военнослужащие. Установлены блокпосты.

Учебные заведения закрыты.

Массовые мероприятия и проведение религиозных обрядов – под запретом.

Сокращено количество единиц общественного транспорта.

Многие предприятия закрыли, что повлекло более 500 000 увольнений.

Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.

Австралия

С 19 марта границы закрыты для иностранцев.

Объявлена чрезвычайная ситуация, гражданам страны запретили поездки за границу.

Запрещено заходить в порты страны зарубежным круизным лайнерам.

Ограничена социальная и экономическая активность.

Школы остаются открытыми, однако учебные заведения готовятся к новому режиму работы после каникул.

На паузе предприятия, работа которых не является жизненно необходимой.

Количество присутствующих на свадьбе ограничено до пяти человек, а на похоронах – до десяти.

С 28 марта все, кто въезжает в Австралию, будут находиться на карантине, в частности в отелях, в течение 14 дней.

Заведения питания работают только на доставку.

Различные штаты также вводят свои ограничения, такие как закрытие границ или дистанционное обучение.



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