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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мир на карантине: список ограничений и штрафов заграницей

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      Обмеження в усіх країнах, крім Китаю, посилюються / Getty Images

      Сегодня больше трети населения мира находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Закрытые границы, запреты покидать дом без необходимости и отмена развлекательных мероприятий – какие ограничения ввели разные страны?

      Великобритания

      • Прямое авиационное сообщение с регионами, где фиксируется наибольшее количество случаев заболеваний, отменено.
      • Британцам разрешается покидать свои дома только для работы (если нет возможности работать из дома), занятий спортом, приобретения продуктов питания или лекарств. При этом разрешена лишь одна форма физических упражнений в день. За соблюдением условий карантина следит полиция.
      • Собрания больше чем двоих человек (за исключением лиц, живущих вместе) запрещены. Как и большинство церемоний, кроме похорон.
      • Закрыты магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.
      • В лондонском метро введены меры социального дистанцирования, частично отключены эскалаторы и турникеты.
      • Учебные заведения закрыты.

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      США

      • Запрещен въезд в США иностранцам, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран членов Шенгенского Соглашения, а также Кореи, Китая, Ирана.
      • С 18 марта США закрыли границу с Канадой, с 20 марта – с Мексикой.
      • Отменены все массовые мероприятия.
      • Объявлена чрезвычайная ситуация.
      • Всем американским военным и их семьям запрещено выезжать за границу в течение 60 дней.
      • В ряде городов, в частности в Нью-Йорке, в рамках карантинных мероприятий закроют для транспорта отдельные улицы. Также некоторые штаты вводят такие отдельные карантинные меры, как комендантский час (Калифорния, Невада, Нью-Мексико и Гавайи).
      • Американцам, особенно пенсионерам, рекомендуют воздержаться от путешествий на круизных лайнерах.

      Италия

      • С 10 марта введен карантин. Это ограничивает практически все аспекты жизни, включая розничную торговлю, досуг, богослужения. Запрещены все общественные собрания, включая свадьбы и похороны.
      • Закрыты музеи, культурные центры, заведения общественного питания, бассейны и тому подобное. Отменены спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, закрыты. Запрещены прогулки по городским паркам, посещение игровых площадок и скверов.
      • Приостановлены внутренние пассажирские перевозки. Авиа-, железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение ограничено.

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      • Запрещен въезд в страну иностранцам из наиболее пораженных вирусом стран.
      • На паузе ряд отраслей промышленности.
      • По всей стране закрыты школы и университеты (студенты и учащиеся – на дистанционном обучении).
      • Запрещается покидать пределы населенного пункта без необходимости (которую нужно подтвердить).
      • Запретили посещать заключенных.
      • Медицинским работникам необходимо отменить отпуска.
      • Приостанавливают работу АЗС (сначала на автомагистралях, впоследствии в других местах).
      • Нарушителям режима карантина грозит штраф до 4000 евро или 30-дневный запрет на выход из квартиры, могут изымать транспортные средства. Людям, которые после диагностирования коронавируса не самоизолируются, грозят штрафы в несколько тысяч евро и заключение сроком до пяти лет.

      Китай

      • Страна с конца января ввела крупнейший в истории мира карантин. Правительство использовало стадионы, выставочные залы и другие крупные площадки как карантинные центры – внутрь ставили ряды коек. Китайские представители здравоохранения и безопасности ходили "к дверям", проверяя, нет ли в доме людей с симптомами.
      • Карантин еще действует в провинции Хубэй, где впервые появился коронавирус. Населенные пункты закрыты на въезд и выезд. В январе улицы городов здесь были фактически пустыми, но постепенно ограничения ослабляют, людям позволяют передвигаться в пределах Хубэя (при наличии пропусков), ряд профессий (в настоящее время – важнейших) возвращаются на работу. Восстанавливается курсирование общественного транспорта.


      Все помещения, которые посещает много людей – тщательно дезинфицируют / Getty Images

      • В отдельных регионах осуществляют медицинский контроль (проверка температуры при входе/выходе в ЖК, магазины и места общего пользования), постоянно дезинфицируют помещения. В жилые комплексы не пропускают тех, кто в них не проживает;
      • Массовые мероприятия по всей стране отменены.
      • Обучение в школах и университетах происходит дистанционно.
      • С 26 марта Китай временно запретил въезд иностранцам.
      • Ряд городов, включая Пекин, заставляют тех, кто приехал из-за границы, пройти 14-дневный карантин в специально выделенных для этого отелях.

      Испания

      • Страна второй в Европе ввела общенациональный карантин 14 марта.
      • Испанское правительство обязало 47 миллионов жителей оставаться в своих домах. Приказ позволяет людям выходить только на работу, в банк, медицинские учреждения и с целью приобретения предметов первой необходимости.
      • По всей стране введено чрезвычайное положение.
      • Заведения питания и гостиницы закрыты.
      • Запрещен въезд для иностранцев.
      • Передвижение по путям общего пользования ограничено.
      • Закрыты учебные заведения.
      • Прекращена работа на территории всей страны предприятий торговли (исключение – торговля продовольственными товарами и средствами первой необходимости).

      Россия

      • С 27 марта прекращаются все регулярные и чартерные рейсы в и из России.
      • Запрещен въезд для иностранцев.
      • Введен режим повышенной готовности.
      • Россия закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев. Прекращено международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.
      • Введен принудительный карантин и проведение медицинского наблюдения за всеми, кто прибыл из Ирана и Кореи (на 14 дней).
      • В Москве закрываются заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты питания, и аптек. В столице также отменили массовые мероприятия.
      • Путин объявил следующую неделю нерабочей.

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      Германия

      • Запрещен въезд иностранцам из стран-не членов ЕС. Прекращено авиасообщение с Италией, Испанией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией. Пассажиры из Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии обязаны заполнять специальную декларацию.
      • Массовые мероприятия запрещены.
      • Пребывание в общественных местах разрешается максимум вдвоем или с людьми, которые проживают вместе.
      • Закрыты все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, АЗС, почтовых отделений, банков.

      коронавірус
      Ряд стран ограничил массовые собрания / Getty Images

      Франция

      • Здесь объявлена третья (самая высокая) стадия эпидемии коронавируса.
      • Закрыты все общественные и учебные заведения и отменены массовые мероприятия.
      • Запрещены массовые собрания (в некоторых городах – до 50 человек, по всей стране – более 1000 человек).
      • Ряд городов ввели комендантский час.
      • Приостановлена работа предприятий, которые не являются жизненно важными.
      • Запрещено покидать квартиру без крайней необходимости (разрешено выйти за продуктами питания, к врачу, на работу – если дистанционно работать невозможно).
      • Приостановлено железнодорожное междугородное сообщение и пассажирские перевозки.
      • За нарушение правил предусмотрено наказание: штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней – 1500 евро, три протокола в течение 30 дней – 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы.

      Чехия

      • Закрыты границы для иностранцев, отменено авиасообщение. На территорию страны разрешено въезжать транспортными средствами, в которых находятся не больше 9 человек.
      • Введено чрезвычайное положение.
      • В стране закрыты большинство магазинов и ресторанов. Открыты продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, автозаправочные станции и рестораны с возможностью доставки.
      • На всей территории страны ограничено свободное передвижение людей в городах и между населенными пунктами без надобности.

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      • Запрещено выходить на улицу без маски на лице.
      • Закрыты учебные заведения.
      • Нельзя посещать больных, которые находятся в стационарах больниц, и заключенных в местах лишения свободы.
      • За распространение инфекции больными грозит до 12 лет заключения. За несоблюдение карантина, кроме тюрьмы, – штраф до 3 млн крон. За пребывание в общественном месте без маски – штраф до 20 тысяч крон.

      Египет

      • С 19 марта Египет приостановил все авиасообщение.
      • Введен комендантский час с 19:00 до 06:00.
      • Магазины закрыты с 17:00 до 06:00, полностью – в пятницу и субботу. Исключениями являются аптеки и продуктовые магазины. Все заведения питания не работают. Как и спортивные клубы, и торгово-развлекательные центры.
      • Массовые молитвы временно прекратили.
      • Общественный транспорт и частные перевозки приостановлены. Гражданам запретили ездить по дорогам общего пользования.
      • Министерства и государственные учреждения приостановили предоставлять услуги.
      • Учебные заведения не работают.
      • Наказания для нарушителей: штраф 250 долларов США или 3 года лишения свободы.

      коронавірус
      Во время карантина не стоит забывать о мерах предосторожности / Getty Images

      Израиль

      • С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.
      • Введен режим чрезвычайной ситуации.
      • Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин. Граждане, которые хотят прогуляться или заниматься физическими упражнениями, должны сделать это в пределах 100 метров от своего дома. Можно выходить за покупками продуктов питания и лекарств. Патрулировать улицы городов будут, кроме полиции, военнослужащие. Установлены блокпосты.
      • Учебные заведения закрыты.
      • Массовые мероприятия и проведение религиозных обрядов – под запретом.
      • Сокращено количество единиц общественного транспорта.
      • Многие предприятия закрыли, что повлекло более 500 000 увольнений.
      • Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.

      Австралия

      • С 19 марта границы закрыты для иностранцев.
      • Объявлена чрезвычайная ситуация, гражданам страны запретили поездки за границу.
      • Запрещено заходить в порты страны зарубежным круизным лайнерам.
      • Ограничена социальная и экономическая активность.
      • Школы остаются открытыми, однако учебные заведения готовятся к новому режиму работы после каникул.
      • На паузе предприятия, работа которых не является жизненно необходимой.
      • Количество присутствующих на свадьбе ограничено до пяти человек, а на похоронах – до десяти.
      • С 28 марта все, кто въезжает в Австралию, будут находиться на карантине, в частности в отелях, в течение 14 дней.
      • Заведения питания работают только на доставку.
      • Различные штаты также вводят свои ограничения, такие как закрытие границ или дистанционное обучение.


      Чем отличается карантин от самоизоляции / 24 канал

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Публикации Новости Франции Китай Великобритания Новости России Статьи Египет Новости Израиля Австралия Чехия
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