Мир на карантине: список ограничений и штрафов заграницей
Сегодня больше трети населения мира находится на карантине из-за пандемии коронавируса. Закрытые границы, запреты покидать дом без необходимости и отмена развлекательных мероприятий – какие ограничения ввели разные страны?
Великобритания
- Прямое авиационное сообщение с регионами, где фиксируется наибольшее количество случаев заболеваний, отменено.
- Британцам разрешается покидать свои дома только для работы (если нет возможности работать из дома), занятий спортом, приобретения продуктов питания или лекарств. При этом разрешена лишь одна форма физических упражнений в день. За соблюдением условий карантина следит полиция.
- Собрания больше чем двоих человек (за исключением лиц, живущих вместе) запрещены. Как и большинство церемоний, кроме похорон.
- Закрыты магазины, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости.
- В лондонском метро введены меры социального дистанцирования, частично отключены эскалаторы и турникеты.
- Учебные заведения закрыты.
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США
- Запрещен въезд в США иностранцам, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран членов Шенгенского Соглашения, а также Кореи, Китая, Ирана.
- С 18 марта США закрыли границу с Канадой, с 20 марта – с Мексикой.
- Отменены все массовые мероприятия.
- Объявлена чрезвычайная ситуация.
- Всем американским военным и их семьям запрещено выезжать за границу в течение 60 дней.
- В ряде городов, в частности в Нью-Йорке, в рамках карантинных мероприятий закроют для транспорта отдельные улицы. Также некоторые штаты вводят такие отдельные карантинные меры, как комендантский час (Калифорния, Невада, Нью-Мексико и Гавайи).
- Американцам, особенно пенсионерам, рекомендуют воздержаться от путешествий на круизных лайнерах.
Италия
- С 10 марта введен карантин. Это ограничивает практически все аспекты жизни, включая розничную торговлю, досуг, богослужения. Запрещены все общественные собрания, включая свадьбы и похороны.
- Закрыты музеи, культурные центры, заведения общественного питания, бассейны и тому подобное. Отменены спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Все магазины, кроме продуктовых и аптек, закрыты. Запрещены прогулки по городским паркам, посещение игровых площадок и скверов.
- Приостановлены внутренние пассажирские перевозки. Авиа-, железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение ограничено.
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- Запрещен въезд в страну иностранцам из наиболее пораженных вирусом стран.
- На паузе ряд отраслей промышленности.
- По всей стране закрыты школы и университеты (студенты и учащиеся – на дистанционном обучении).
- Запрещается покидать пределы населенного пункта без необходимости (которую нужно подтвердить).
- Запретили посещать заключенных.
- Медицинским работникам необходимо отменить отпуска.
- Приостанавливают работу АЗС (сначала на автомагистралях, впоследствии в других местах).
- Нарушителям режима карантина грозит штраф до 4000 евро или 30-дневный запрет на выход из квартиры, могут изымать транспортные средства. Людям, которые после диагностирования коронавируса не самоизолируются, грозят штрафы в несколько тысяч евро и заключение сроком до пяти лет.
Китай
- Страна с конца января ввела крупнейший в истории мира карантин. Правительство использовало стадионы, выставочные залы и другие крупные площадки как карантинные центры – внутрь ставили ряды коек. Китайские представители здравоохранения и безопасности ходили "к дверям", проверяя, нет ли в доме людей с симптомами.
- Карантин еще действует в провинции Хубэй, где впервые появился коронавирус. Населенные пункты закрыты на въезд и выезд. В январе улицы городов здесь были фактически пустыми, но постепенно ограничения ослабляют, людям позволяют передвигаться в пределах Хубэя (при наличии пропусков), ряд профессий (в настоящее время – важнейших) возвращаются на работу. Восстанавливается курсирование общественного транспорта.
Все помещения, которые посещает много людей – тщательно дезинфицируют / Getty Images
- В отдельных регионах осуществляют медицинский контроль (проверка температуры при входе/выходе в ЖК, магазины и места общего пользования), постоянно дезинфицируют помещения. В жилые комплексы не пропускают тех, кто в них не проживает;
- Массовые мероприятия по всей стране отменены.
- Обучение в школах и университетах происходит дистанционно.
- С 26 марта Китай временно запретил въезд иностранцам.
- Ряд городов, включая Пекин, заставляют тех, кто приехал из-за границы, пройти 14-дневный карантин в специально выделенных для этого отелях.
Испания
- Страна второй в Европе ввела общенациональный карантин 14 марта.
- Испанское правительство обязало 47 миллионов жителей оставаться в своих домах. Приказ позволяет людям выходить только на работу, в банк, медицинские учреждения и с целью приобретения предметов первой необходимости.
- По всей стране введено чрезвычайное положение.
- Заведения питания и гостиницы закрыты.
- Запрещен въезд для иностранцев.
- Передвижение по путям общего пользования ограничено.
- Закрыты учебные заведения.
- Прекращена работа на территории всей страны предприятий торговли (исключение – торговля продовольственными товарами и средствами первой необходимости).
Россия
- С 27 марта прекращаются все регулярные и чартерные рейсы в и из России.
- Запрещен въезд для иностранцев.
- Введен режим повышенной готовности.
- Россия закрыла сухопутную границу с Польшей и Норвегией для иностранцев. Прекращено международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.
- Введен принудительный карантин и проведение медицинского наблюдения за всеми, кто прибыл из Ирана и Кореи (на 14 дней).
- В Москве закрываются заведения питания и магазины, кроме тех, где продают продукты питания, и аптек. В столице также отменили массовые мероприятия.
- Путин объявил следующую неделю нерабочей.
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Германия
- Запрещен въезд иностранцам из стран-не членов ЕС. Прекращено авиасообщение с Италией, Испанией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией. Пассажиры из Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии обязаны заполнять специальную декларацию.
- Массовые мероприятия запрещены.
- Пребывание в общественных местах разрешается максимум вдвоем или с людьми, которые проживают вместе.
- Закрыты все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, АЗС, почтовых отделений, банков.
Ряд стран ограничил массовые собрания / Getty Images
Франция
- Здесь объявлена третья (самая высокая) стадия эпидемии коронавируса.
- Закрыты все общественные и учебные заведения и отменены массовые мероприятия.
- Запрещены массовые собрания (в некоторых городах – до 50 человек, по всей стране – более 1000 человек).
- Ряд городов ввели комендантский час.
- Приостановлена работа предприятий, которые не являются жизненно важными.
- Запрещено покидать квартиру без крайней необходимости (разрешено выйти за продуктами питания, к врачу, на работу – если дистанционно работать невозможно).
- Приостановлено железнодорожное междугородное сообщение и пассажирские перевозки.
- За нарушение правил предусмотрено наказание: штраф в размере 135 евро, за повторное нарушение в течение 15 дней – 1500 евро, три протокола в течение 30 дней – 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы.
Чехия
- Закрыты границы для иностранцев, отменено авиасообщение. На территорию страны разрешено въезжать транспортными средствами, в которых находятся не больше 9 человек.
- Введено чрезвычайное положение.
- В стране закрыты большинство магазинов и ресторанов. Открыты продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, автозаправочные станции и рестораны с возможностью доставки.
- На всей территории страны ограничено свободное передвижение людей в городах и между населенными пунктами без надобности.
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- Запрещено выходить на улицу без маски на лице.
- Закрыты учебные заведения.
- Нельзя посещать больных, которые находятся в стационарах больниц, и заключенных в местах лишения свободы.
- За распространение инфекции больными грозит до 12 лет заключения. За несоблюдение карантина, кроме тюрьмы, – штраф до 3 млн крон. За пребывание в общественном месте без маски – штраф до 20 тысяч крон.
Египет
- С 19 марта Египет приостановил все авиасообщение.
- Введен комендантский час с 19:00 до 06:00.
- Магазины закрыты с 17:00 до 06:00, полностью – в пятницу и субботу. Исключениями являются аптеки и продуктовые магазины. Все заведения питания не работают. Как и спортивные клубы, и торгово-развлекательные центры.
- Массовые молитвы временно прекратили.
- Общественный транспорт и частные перевозки приостановлены. Гражданам запретили ездить по дорогам общего пользования.
- Министерства и государственные учреждения приостановили предоставлять услуги.
- Учебные заведения не работают.
- Наказания для нарушителей: штраф 250 долларов США или 3 года лишения свободы.
Во время карантина не стоит забывать о мерах предосторожности / Getty Images
Израиль
- С 19 марта иностранцам запретили въезд в страну.
- Введен режим чрезвычайной ситуации.
- Израильтянам запрещено покидать свои дома, за исключением короткого списка допустимых причин. Граждане, которые хотят прогуляться или заниматься физическими упражнениями, должны сделать это в пределах 100 метров от своего дома. Можно выходить за покупками продуктов питания и лекарств. Патрулировать улицы городов будут, кроме полиции, военнослужащие. Установлены блокпосты.
- Учебные заведения закрыты.
- Массовые мероприятия и проведение религиозных обрядов – под запретом.
- Сокращено количество единиц общественного транспорта.
- Многие предприятия закрыли, что повлекло более 500 000 увольнений.
- Штраф за нарушение режима карантина – около 1400 долларов США.
Австралия
- С 19 марта границы закрыты для иностранцев.
- Объявлена чрезвычайная ситуация, гражданам страны запретили поездки за границу.
- Запрещено заходить в порты страны зарубежным круизным лайнерам.
- Ограничена социальная и экономическая активность.
- Школы остаются открытыми, однако учебные заведения готовятся к новому режиму работы после каникул.
- На паузе предприятия, работа которых не является жизненно необходимой.
- Количество присутствующих на свадьбе ограничено до пяти человек, а на похоронах – до десяти.
- С 28 марта все, кто въезжает в Австралию, будут находиться на карантине, в частности в отелях, в течение 14 дней.
- Заведения питания работают только на доставку.
- Различные штаты также вводят свои ограничения, такие как закрытие границ или дистанционное обучение.
Чем отличается карантин от самоизоляции / 24 канал
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