Світ на карантині: список обмежень та штрафів за кордоном
Сьогодні понад третина населення світу перебуває на карантині через пандемію коронавірусу. Закриті кордони, заборони покидати домівку без нагальної потреби та скасування розважальних заходів – які обмеження запровадили різні країни?
Велика Британія
- Пряме авіаційне сполучення з регіонами, де фіксується найбільша кількість випадків захворювань, скасовано.
- Британцям дозволяється покидати свої домівки лише для роботи (якщо немає можливості працювати з дому), занять спортом, придбання продуктів харчування чи ліків. При цьому дозволена лише одна форма фізичних вправ на день. За дотриманням умов карантину стежить поліція.
- Збори більш ніж двох людей (за винятком осіб, які живуть разом) заборонені. Як і більшість церемоній, крім похорону.
- Закриті магазини, крім тих, які торгують товарами першої необхідності.
- У лондонському метро введені заходи із соціального дистанціювання, частково відключені ескалатори та турнікети.
- Навчальні заклади закриті.
Зворушливо Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео
США
- Заборонено в’їзд у США іноземцям, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, а також Кореї, Китаю, Ірану.
- З 18 березня США закрили кордон з Канадою, з 20 березня – з Мексикою.
- Скасовано усі масові заходи.
- Оголошено надзвичайну ситуацію.
- Всім американським військовим та їхнім родинам заборонено виїжджати за кордон протягом 60 днів.
- У низці міст, зокрема у Нью-Йорку, в рамках карантинних заходів закриють для транспорту окремі вулиці. Також деякі штати вводять окремі карантинні заходи, як от комендантська година (Каліфорнія, Невада, Нью-Мексико та Гаваї).
- Американцям, особливо пенсіонерам, рекомендують утриматися від подорожей на круїзних лайнерах.
Італія
- З 10 березня запроваджено карантин. Це обмежує практично всі аспекти життя, включаючи роздрібну торгівлю, дозвілля, богослужіння. Заборонені всі громадські зібрання, включаючи весілля та похорони.
- Закрито музеї, культурні центри, заклади громадського харчування, басейни тощо. Скасовані спортивні змагання та розважальні заходи. Усі магазини, крім продуктових та аптек, закриті. Заборонено прогулянки міськими парками, відвідання ігрових майданчиків та скверів.
- Призупинення внутрішні пасажирські перевезення. Авіа, залізничне та автомобільне пасажирське сполучення обмежено.
Читайте також В Італії та Британії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу
- Заборонено в’їзд в країну іноземців з найбільш уражених вірусом країн.
- На паузі низка галузей промисловості.
- По всій країні закриті школи та університети (студенти та учні – на дистанційному навчанні).
- Забороняється залишати межі населеного пункту без нагальної потреби (яку потрібно підтвердити).
- Заборонили відвідувати ув'язнених.
- Медичним працівникам необхідно скасувати відпустки.
- Призупиняють роботу АЗС (спочатку на автомагістралях, згодом в інших місцях).
- Порушникам режиму карантину загрожує штраф до 4000 євро чи 30-денна заборона на вихід з помешкання, можуть вилучати транспортні засоби. Людям, які після діагностування коронавірусу не самоізолюються, загрожують штрафи в кілька тисяч євро і ув'язнення терміном до п'яти років.
Китай
- Країна з кінця січня запровадила найбільший в історії світу карантин. Уряд використовував стадіони, виставкові зали та інші великі майданчики як карантинні центри – всередину ставили ряди лікарняних ліжок. Китайські представники охорони здоров’я та безпеки ходили "до дверей", перевіряючи, чи немає в помешканні людей із симптомами.
- Карантин ще діє у провінції Хубей, де вперше з'явився коронавірус. Населені пункти закриті на в’їзд та виїзд. У січні вулиці міст тут були фактично порожніми, але поступово обмеження послаблюють, людям дозволяють пересуватися в межах Хубея (за наявності перепусток), низка професій (наразі – найважливіших) повертаються на роботу. Відновлюється курсування громадського транспорту.
Всі приміщення, які відвідують багато людей – ретельно дезінфікують / Getty Images
- У окремих регіонах здійснюють медичний контроль (перевірка температури при вході/виході у ЖК, магазини й місця загального користування), постійно дезінфікують приміщення. До житлових комплексів не пропускають тих, хто в них не проживає;
- Масові заходи по всій країні скасовані.
- Навчання у школах та університетах відбувається дистанційно.
- З 26 березня Китай тимчасово заборонив в'їзд іноземців.
- Низка міст, зокрема Пекін, змушують тих, хто приїхав з-за кордону, пройти 14-денний карантин у спеціально виділених для цього готелях.
Іспанія
- Країна другою у Європі ввела загальнонаціональний карантин 14 березня.
- Іспанський уряд зобов’язав 47 мільйонів жителів залишитися в своїх будинках. Наказ дозволяє людям виходити лише на роботу, до банку, медичних закладів та з метою придбання предметів першої необхідності.
- По всій країні введено надзвичайний стан.
- Заклади харчування та готелі закриті.
- Заборонено в'їзд для іноземців.
- Пересування шляхами загального користування обмежено.
- Закрито навчальні заклади.
- Припинено роботу на території усієї країни закладів торгівлі (виняток – торгівля продовольчими товарами та засобами першої необхідності).
Росія
- З 27 березня припиняються всі регулярні та чартерні рейси до та з Росії.
- Заборонено в’їзд для іноземців.
- Запроваджено режим підвищеної готовності.
- Росія закрила сухопутний кордон з Польщею та Норвегією для іноземців. Припинено міжнародне залізничне сполучення з Україною і Молдовою.
- Запроваджено примусовий карантин та проведення медичного нагляду за усіма, хто прибув з Ірану та Кореї (на 14 днів).
- У Москві закриваються заклади харчування та магазини, крім тих, де продають продукти харчування, та аптек. У столиці також скасували масові заходи.
- Путін оголосив наступний тиждень неробочим.
До теми Коронавірус в Росії: скільки хворих
Німеччина
- Заборонено в’їзд іноземців з країн-не членів ЄС. Припинено авіасполучення з Італією, Іспанією, Австрією, Люксембургом, Данією та Швейцарією. Пасажири з Китаю, Південної Кореї, Японії, Ірану та Італії зобов’язані заповнювати спеціальну декларацію.
- Масова заходи заборонені.
- Перебування в громадських місцях дозволяється максимум удвох або з людьми, які проживають разом.
- Закрито всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів, АЗС, поштових відділень, банків.
Низка країн обмежила масові зібрання / Getty Images
Франція
- Тут оголошено третю (найвищу) стадію епідемії коронавірусу.
- Закриті усі громадські та навчальні заклади та скасовано масові заходи.
- Заборонено масові зібрання (в деяких містах – до 50 осіб, по всій країні – понад 1000 осіб).
- Низка міст ввели комендантську годину.
- Призупинено роботу підприємств, які не є життєво важливими.
- Заборонено залишати помешкання без нагальної потреби (дозволено вийти за продуктами харчування, до лікаря, на роботу – якщо дистанційно працювати неможливо).
- Призупинено залізничне міжміське сполучення та пасажирські перевезення.
- За порушення правил передбачене покарання: штраф у розмірі 135 євро, за повторне порушення протягом 15 днів – 1500 євро, три протоколи протягом 30 днів – 3750 євро та до 6 місяців позбавлення волі.
Чехія
- Закрито кордони для іноземців, скасоване авіасполучення. На територію країни дозволено в’їжджати транспортними засобами, в яких перебуває не більше 9 осіб.
- Введено надзвичайний стан.
- В країні закрито більшість магазинів та ресторанів. Відкриті продовольчі магазини, аптеки, банки, поштові відділення, автозаправні станції та ресторани з можливістю доставки.
- На всій території країни обмежено вільне пересування людей у містах та між населеними пунктами без нагальної потреби.
Цікаво Ейфелева вежа нагадає парижанам про необхідність ізоляції новими ілюмінаціями
- Заборонено виходити на вулицю без маски на обличчі.
- Закриті навчальні заклади.
- Не можна відвідувати хворих, які перебувають у стаціонарах лікарень, та ув'язнених у місцях позбавлення волі.
- За поширення інфекції хворими загрожує до 12 років ув'язнення. За недотримання карантину, крім в'язниці, – штраф до 3 млн крон. За перебування в громадському місці без маски – штраф до 20 тисяч крон.
Єгипет
- З 19 березня Єгипет призупинив все авіасполучення.
- Запроваджена комендантська година з 19:00 до 06:00.
- Магазини закриті з 17:00 до 06:00, повністю – у п’ятницю та суботу. Винятками є аптеки та продуктові магазини. Всі заклади харчування не працюють. Як і спортивні клуби та торгово-розважальні центри.
- Масові молитви тимчасово припинили.
- Громадський транспорт та приватні перевезення призупинені. Громадянам заборонили їздити дорогами загального користування.
- Міністерства та державні установи призупинили надавати послуги.
- Навчальні заклади не працюють.
- Покарання для порушників: штраф 250 доларів США або 3 роки позбавлення волі.
Під час карантину не варто забувати про заходи обережності / Getty Images
Ізраїль
- З 19 березня іноземцям заборонили в'їзд до країни.
- Запроваджено режим надзвичайної ситуації.
- Ізраїльтянам заборонено залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин. Громадяни, які хочуть прогулятися чи займатися фізичними вправами, повинні зробити це в межах 100 метрів від свого будинку. Можна виходити за покупками продуктів харчування та ліків. Патрулювати вулиці міст будуть, крім поліції, військовослужбовці. Встановлено блокпости.
- Навчальні заклади закриті.
- Масові заходи та проведення релігійних обрядів – під забороною.
- Скорочено кількість одиниць громадського транспорту.
- Багато підприємств закрили, що спричинило понад 500 000 звільнень.
- Штраф за порушення режиму карантину – близько 1400 доларів США.
Австралія
- З 19 березня кордони закриті для іноземців.
- Оголошено надзвичайну ситуацію, громадянам країни заборонили поїздки за кордон.
- Заборонено заходити в порти країни закордонним круїзним лайнерам.
- Обмежена соціальна та економічна активність.
- Школи залишаються відкритими, однак навчальні заклади готуються до нового режиму роботи після канікул.
- На паузі підприємства, робота яких не є життєво необхідною.
- Кількість присутніх на весіллі обмежено до п’яти осіб, а на похороні – до десяти.
- З 28 березня всі, хто в’їжджає в Австралію, будуть перебувати під карантином, зокрема в готелях, протягом 14 днів.
- Заклади харчування працюють тільки на доставку.
- Різні штати також запроваджують свої обмеження, як от закриття кордонів чи дистанційне навчання.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / 24 канал
Читайте також
-
Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальностісьогодні , 16:00
-
Ольга Буславець може очолити Міненерго: у профільному комітеті підтримали її кандидатурусьогодні , 14:40
-
Кропити вулиці свяченою водою від коронавірусу – понти, – митрополитсьогодні , 15:10
-
Затягнути паски: топ-чиновникам хочуть зменшити зарплати удвічі через коронавіруссьогодні , 14:14
-
Ще один "Слуга народу" Володимир Ватрас інфікований коронавірусомсьогодні , 17:19
-
Очолити Мінфін може ексзаступник міністра фінансів Сергій Марченко, – ЗМІсьогодні , 17:12