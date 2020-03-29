Світ на карантині: список обмежень та штрафів за кордоном

"Ці дурні перукарі, які ходять від будинку до будинку, щоб зробити жінкам зачіски, якого дідька вони потрібні? Ви розумієте, що людей ховають в закритих трунах?"

Мери італійських міст вже не стримують емоцій, коли закликають людей сидіти вдома через коронавірус. pic.twitter.com/z8zxHOGszj