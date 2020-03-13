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      Карантин в Украине: как работают сервисы по доставке еды

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      В Украине возросла потребность в доставке еды на дом или на работу. Как можно заказать продукты и что для этого необходимо знать, читайте на сайте 24 канала.

      Поскольку в Украине ввели карантин из-за коронавируса COVID-19, среди людей приобретают популярность сервисы доставки продуктов и готовой пищи прямо домой.

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      Компании, которые предоставляют подобные услуги, ожидают роста спроса на их услуги до 25%, сообщает AIN.ua.

      Некоторые сервисы внедряют дополнительные меры предосторожности – маски, дезинфекцию и бесконтактную доставку.

      Как работает бесконтактная доставка? Пакет могут оставить в любом месте, если этого пожелает заказчик – у консьержа или прямо у двери. Курьер уходит и не вступает в контакт с клиентом. Такую опцию ввели по просьбе пользователей сервиса. К примеру, сейчас в Китае курьер отходит на несколько метров от упаковки и ждет пока ее заберут.

      Какие сервисы доставки продуктов?

      В Украине существуют немало компаний, которые предоставляют услуги доставки продуктов, а есть такие, которые доставляют исключительно готовые блюда из ресторанов. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

      Glovo 

      Они называют себя сервисом доставки чего угодно и куда угодно. Здесь можно заказывать и в ресторанах, и в фаст-фудах и даже в супермаркетах.

      На сегодняшний день работают в 16 городах Украины.

      Средняя стоимость доставки около 40 грн.

      Заказ в службе доставки можно сделать через сайт или специальное приложение.

      Какие изменения в связи с карантином? Сервис продолжает работать в обычном режиме. Учитывая внедренные в стране меры, в компании сообщили, что готовы к увеличению спроса и росту количества заказов. Клиентам обещают бесконтактную доставку. Ведут переговоры с партнерами о размещении антисептических средств в учреждениях, закупают защитные маски и антисептики в Glovo-центры для курьеров.

      Raketa 

      Это украинский сервис доставки еды из ресторанов. Главная фишка "Ракеты" – это то, что они не берут деньги за саму доставку, а цена заказанного блюда не отличается от той, которую клиент бы заплатил в самом ресторане.

      Сейчас доставку осуществляют в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.

      Заказ можно сделать только через мобильное приложение.

      Какие изменения в связи с карантином? Курьеров начинают обеспечивать масками, дезинфицирующими средствами для рук. Прорабатывают возможность ежедневных медосмотров. А также запускают услугу бесконтактной доставки. Чтобы использовать такую услугу, достаточно сделать нужную отметку в комментариях к заказу и оплатить его карточкой. Тогда курьер позвонит заказчику и обсудит, где оставить пакет с заказом.

      Существует ли доставка продуктов из супермаркетов?

      Да. Например сеть маркетов "Ашан" запустила доставку продуктов прямо домой. Можно зайти на сайт компании, выбрать любые товары, представленные в ассортименте, оплатить доставку через банковскую карту. И нет необходимости стоять в очереди.

      При этом, с вами свяжется человек, который будет собирать заказы для уточнения деталей – сумма заказа, наличие или отсутствие конкретных товаров и тому подобное.

      Доставят пакеты прямо к двери. Если вы успеете сделать заказ до 11.00, его привезут в этот же день, в других случаях, доставляют на следующий день.

      Цена доставки – зависит от расстояния и размеров пакетов.

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      Подобный сервис существует и в других супермаркетах – МЕТРО, NOVUS, Фуршет и тому подобное. Они сотрудничают с такой компанией как Zakaz.ua, которая осуществляет доставку продуктов в восьми городах Украины.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Карантин в Украине 2020 Публикации Статьи
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