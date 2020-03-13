Карантин в Україні: як працюють сервіси з доставки їжі
В Україні зросла потреба у доставці їжі додому або на роботу. Як можна замовити продукти та що для цього необхідно знати, читайте на сайті 24 каналу.
Оскільки в Україні ввели карантин через коронавірус COVID-19, серед людей набувають популярності сервіси доставки продуктів та готової їжі прямо додому.
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Компанії, які надають подібні послуги очікують зростання попиту на їх послуги до 25%, повідомляє AIN.ua.
Деякі сервіси впроваджують додаткові заходи обережності – маски, дезінфекцію та безконтактну доставку.
Як працює безконтактна доставка? Пакунок можуть залишити у будь-якому місці, якщо цього побажає замовник – у консьєржа або прямо біля дверей. Кур’єр уходить й не вступає в контакт з клієнтом. Таку опцію ввели на прохання користувачів сервісу. До прикладу, зараз у Китаї кур’єр відходить на кілька метрів від пакунку й чекає поки його заберуть.
Які є сервіси доставки продуктів?
В Україні існують чимало компаній, які надають послуги доставки продуктів, а є такі, що доставляють виключно готові страви з ресторанів. Давайте познайомимся з деякими з них.
Glovo
Вони називають себе сервісом доставки чого завгодно і куди завгодно. Тут можна замовляти і в ресторанах, і в фаст-фудах і навіть в супермаркетах.
На сьогоднішній день працюють у 16 містах України.
Середня вартість доставки близько 40 грн.
Замовлення в службі доставки можна зробити через сайт або спеціальний додаток.
Які зміни у зв’язку з карантином? Сервіс продовжує працювати в звичайному режимі. З огляду на впроваджені в країні заходи, у компанії повідомили, що готові до збільшення попиту і зростання кількості замовлень. Клієнтам обіцяють безконтактну доставку. Ведуть переговори з партнерами про розміщення антисептичних засобів в закладах, закуповують захисні маски і антисептики в Glovo-центри для кур'єрів.
Raketa
Це український сервіс доставки їжі з ресторанів. Головна фішка "Ракети" – це те, що вони не беруть гроші за саму доставку, а ціна замовленої страви не відрізняється від тієї, яку б клієнт заплатив у самому ресторані.
Наразі доставку здійснюють у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.
Замовлення можна зробити лише через мобільний додаток.
Які зміни у зв’язку з карантином? Кур'єрів розпочинають обладнувати масками, дезінфікуючими засобами для рук. Опрацьовують можливість щоденних медоглядів. А також запускають послугу безконтактної доставки. Щоб використовувати таку послугу, достатньо зробити потрібну позначку в коментарях до замовлення і оплатити його карткою. Тоді кур'єр зателефонує замовнику і обговорить, де залишити пакет із замовленням.
Чи існує доставка продуктів з супермаркетів?
Так. Наприклад мережа маркетів "Ашан" запустила доставку продуктів прямо додому. Можна зайти на сайт компанії, обрати будь-які товари, що представлені в асортименті, оплатити доставку через банківську карту. І немає необхідності стояти у черзі.
При цьому, з вами зв’яжеться людина, яка буде збирати замовлення для уточнення деталей – сума замовлення, наявність або відсутність конкретних товарів тощо.
Доставлять пакети прямо до дверей. Якщо ви встигнете зробити замовлення до 11.00, його привезуть у цей ж день, у інших випадках, доставляють на наступний день.
Ціна доставки – залежить від відстані й розмірів пакунків.
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Подібний сервіс існує й в інших супермаркетах – МЕТРО, NOVUS, Фуршет тощо. Вони співпрацюють з такою компанією як Zakaz.ua, яка здійснює доставку продуктів у восьми містах України.