19:52
16 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ

      Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе

      - Читати новину українською

      По всей Украине с 17 марта хотят ввести строгий карантин, во время которого будут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки. Однако, посещая их, необходимо соблюдать правила противовирусной безопасности.

      По рекомендации ВОЗ, чтобы избежать передачи коронавируса, необходимо держать дистанцию ​​1-2 метра от другого человека. Однако, что делать с очередью в тесном магазине продуктов?

      Узнайте Как провести карантин: МВД поделился полезными ссылками для детей и родителей

      Простые правила, которые нужно соблюдать при покупках в условиях карантина:

      • Не подходите к продавцу вплотную;
      • Придерживайтесь средней дистанции в 1,5 метра;
      • В случае большой очереди внутри магазина, выйдите на улицу;
      • Мойте или дезинфицируйте руки после контакта с деньгами, товарами, дверными ручками;
      • Лучше ходить в магазин в непопулярные часы: рано утром или ночью.


      Как вести себя в очереди во время карантина / Инфографика 24 канала

      Часто бывает так, что соблюсти рекомендованную дистанцию просто физически невозможно. Однако, мы все же советуем обезопаситься и в случае слишком тесного пространства все же покинуть помещение и закупиться в другом месте.

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Инфографика Коронавирус в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:28 Карантин для денег: как гривну защищают от коронавируса
      Ірина Поліщук
      сегодня , 19:00 100 лет назад и сегодня: чему нас научила эпидемия испанки
      Світові Медіа
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      сегодня , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      сегодня , 18:34 Ситуация на границах: как вернуться в Украину
      Емал Набі
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук