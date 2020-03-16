Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
По всей Украине с 17 марта хотят ввести строгий карантин, во время которого будут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки. Однако, посещая их, необходимо соблюдать правила противовирусной безопасности.
По рекомендации ВОЗ, чтобы избежать передачи коронавируса, необходимо держать дистанцию 1-2 метра от другого человека. Однако, что делать с очередью в тесном магазине продуктов?
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Простые правила, которые нужно соблюдать при покупках в условиях карантина:
- Не подходите к продавцу вплотную;
- Придерживайтесь средней дистанции в 1,5 метра;
- В случае большой очереди внутри магазина, выйдите на улицу;
- Мойте или дезинфицируйте руки после контакта с деньгами, товарами, дверными ручками;
- Лучше ходить в магазин в непопулярные часы: рано утром или ночью.
Как вести себя в очереди во время карантина / Инфографика 24 канала
Часто бывает так, что соблюсти рекомендованную дистанцию просто физически невозможно. Однако, мы все же советуем обезопаситься и в случае слишком тесного пространства все же покинуть помещение и закупиться в другом месте.