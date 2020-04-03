Магазины, аптеки и банки обязаны выдавать клиентам маски, – правительство

Кабмин обязал работников торговли, банков и аптек обеспечить защиту глаз и лица. Также маски нужно выдавать и посетителям.

О соответствующем решении говорится в постановлении правительства от 2 апреля. Персонал учреждений должен носить респираторы и маски, в частности – изготовленные самостоятельно. На 10 квадратных метрах торговой площади не должно быть более одного посетителя, а расстояние между людьми должно составлять не менее полутора метра.

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До 24 апреля Кабинет министров разрешил торговлю:

продуктами питания;

горючим;

деталями и принадлежностями для транспорта и сельскохозяйственной техники;

средствами гигиены;

лекарственными средствами и средствами медицинского назначения;

средствами реабилитации;

ветеринарными препаратами и кормами;

пестицидами, агрохимикатами, семенами, садовым материалом;

молодняком домашней птицы;

средствами связи (мобильными телефонами, планшетами, компьютерами и др.).

Другие виды деятельности, разрешенные правительством на время карантина:

финансовые услуги;

деятельность финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей;

медицинская практика;

изготовление технических и других средств реабилитации;

ветеринарная практика;

деятельность автозаправочных комплексов;

продажа, предоставление в аренду, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

техническое обслуживание регистраторов расчетных операций;

подключение потребителей к интернету, пополнение счетов мобильной связи, оплата коммунальных услуг и услуг доступа к интернету;

ремонт офисной и компьютерной техники, оборудования, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного пользования;

работа объектов почтовой связи;

электронные доверительные услуги;

услуги общественного питания с применением адресной доставки.

Важно! Общенациональный карантин продолжается в Украине с 12 марта до 24 апреля. В стране объявлена чрезвычайная ситуация.

Правительство приняло решение усилить ограничительные меры:

– с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

– с 6 апреля нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

– детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;

– нельзя посещать спортивные площадки;

– ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

– ограничено посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;

– нельзя самовольно покидать места обсервации;

– выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.



Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала