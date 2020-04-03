Магазины, аптеки и банки обязаны выдавать клиентам маски, – правительство
Кабмин обязал работников торговли, банков и аптек обеспечить защиту глаз и лица. Также маски нужно выдавать и посетителям.
О соответствующем решении говорится в постановлении правительства от 2 апреля. Персонал учреждений должен носить респираторы и маски, в частности – изготовленные самостоятельно. На 10 квадратных метрах торговой площади не должно быть более одного посетителя, а расстояние между людьми должно составлять не менее полутора метра.
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До 24 апреля Кабинет министров разрешил торговлю:
- продуктами питания;
- горючим;
- деталями и принадлежностями для транспорта и сельскохозяйственной техники;
- средствами гигиены;
- лекарственными средствами и средствами медицинского назначения;
- средствами реабилитации;
- ветеринарными препаратами и кормами;
- пестицидами, агрохимикатами, семенами, садовым материалом;
- молодняком домашней птицы;
- средствами связи (мобильными телефонами, планшетами, компьютерами и др.).
Другие виды деятельности, разрешенные правительством на время карантина:
- финансовые услуги;
- деятельность финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей;
- медицинская практика;
- изготовление технических и других средств реабилитации;
- ветеринарная практика;
- деятельность автозаправочных комплексов;
- продажа, предоставление в аренду, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- техническое обслуживание регистраторов расчетных операций;
- подключение потребителей к интернету, пополнение счетов мобильной связи, оплата коммунальных услуг и услуг доступа к интернету;
- ремонт офисной и компьютерной техники, оборудования, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- работа объектов почтовой связи;
- электронные доверительные услуги;
- услуги общественного питания с применением адресной доставки.
Важно! Общенациональный карантин продолжается в Украине с 12 марта до 24 апреля. В стране объявлена чрезвычайная ситуация.
Правительство приняло решение усилить ограничительные меры:
– с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
– с 6 апреля нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
– детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
– нельзя посещать спортивные площадки;
– ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
– ограничено посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
– нельзя самовольно покидать места обсервации;
– выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.
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