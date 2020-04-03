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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Магазины, аптеки и банки обязаны выдавать клиентам маски, – правительство

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      Работники учреждений торговли и банков должны быть в масках / Большой Киев

      Кабмин обязал работников торговли, банков и аптек обеспечить защиту глаз и лица. Также маски нужно выдавать и посетителям.

      О соответствующем решении говорится в постановлении правительства от 2 апреля. Персонал учреждений должен носить респираторы и маски, в частности – изготовленные самостоятельно. На 10 квадратных метрах торговой площади не должно быть более одного посетителя, а расстояние между людьми должно составлять не менее полутора метра.

      К теме Продолжат ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов

      До 24 апреля Кабинет министров разрешил торговлю:

      • продуктами питания;
      • горючим;
      • деталями и принадлежностями для транспорта и сельскохозяйственной техники;
      • средствами гигиены;
      • лекарственными средствами и средствами медицинского назначения;
      • средствами реабилитации;
      • ветеринарными препаратами и кормами;
      • пестицидами, агрохимикатами, семенами, садовым материалом;
      • молодняком домашней птицы;
      • средствами связи (мобильными телефонами, планшетами, компьютерами и др.).

      Другие виды деятельности, разрешенные правительством на время карантина:

      • финансовые услуги;
      • деятельность финансовых учреждений, инкассация и перевозка валютных ценностей;
      • медицинская практика;
      • изготовление технических и других средств реабилитации;
      • ветеринарная практика;
      • деятельность автозаправочных комплексов;
      • продажа, предоставление в аренду, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
      • техническое обслуживание регистраторов расчетных операций;
      • подключение потребителей к интернету, пополнение счетов мобильной связи, оплата коммунальных услуг и услуг доступа к интернету;
      • ремонт офисной и компьютерной техники, оборудования, принадлежностей, бытовых изделий и предметов личного пользования;
      • работа объектов почтовой связи;
      • электронные доверительные услуги;
      • услуги общественного питания с применением адресной доставки.

      Важно! Общенациональный карантин продолжается в Украине с 12 марта до 24 апреля. В стране объявлена чрезвычайная ситуация.
      Правительство приняло решение усилить ограничительные меры:
      – с 6 апреля запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
      – с 6 апреля нельзя ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
      – детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей или опекунов, или совершеннолетних родственников;
      – нельзя посещать спортивные площадки;
      – ограниченно прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
      – ограничено посещение учреждений социальной или паллиативной помощи;
      – нельзя самовольно покидать места обсервации;
      – выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

      Як правильно носити маску
      Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Банки Торговля Кабинет Министров Украины
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