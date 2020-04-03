Магазини, аптеки та банки зобов'язані видавати клієнтам маски, – уряд
Кабмін зобов'язав працівників торгівлі, банків та аптек забезпечити захист очей та обличчя. Також маски потрібно видавати і відвідувачам.
Про відповідне рішення йдеться у постанові уряду від 2 квітня. Персонал закладів повинен носити респіратори та маски, зокрема – виготовлені самостійно. На 10 квадратних метрах торгівельної площі не повинен бути більше ніж один відвідувач, а відстань між людьми має складати не менше півтора метра.
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До 24 квітня Кабінет міністрів дозволив торгівлю:
- продуктами харчування;
- пальним;
- деталями та приладдям для транспорту та сільськогосподарської техніки;
- засобами гігієни;
- лікарськими засобами та засобами медичного призначення;
- засобами реабілітації;
- ветеринарними препаратами та кормами;
- пестицидами, агрохімікатами, насінням, садовим матеріалом;
- молодняком свійської птиці;
- засобами звязку (мобільними телефонами, планшетами, комп'ютерами та ін.).
Інші види діяльності, дозволені урядом на час карантину:
- фінансові послуги;
- діяльність фінансових установ, інкасація та перевезення валютних цінностей;
- медична практика;
- виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;
- ветеринарна практика;
- діяльність автозаправних комплексів;
- продаж, надання в оренду, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;
- підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплата комунальних послуг та послуг доступу до інтернету;
- ремонт офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- робота об'єктів поштового зв’язку;
- електронні довірчі послуги;
- послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки.
Важливо! Загальнонаціональний карантин триває в Україні з 12 березня до 24 квітня. В країні оголошено надзвичайну ситуацію.
Уряд ухвалив рішення посилити обмежувальні заходи:
– з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
– з 6 квітня не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
– дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
– не можна відвідувати спортивні майданчики;
– обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
– обмежено відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
– не можна самовільно залишати місця обсервації;
– виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.
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