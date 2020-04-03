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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Магазини, аптеки та банки зобов'язані видавати клієнтам маски, – уряд

      -
      Працівники закладів торгівлі та банків мають бути у масках / Большой Киев

      Кабмін зобов'язав працівників торгівлі, банків та аптек забезпечити захист очей та обличчя. Також маски потрібно видавати і відвідувачам.

      Про відповідне рішення йдеться у постанові уряду від 2 квітня. Персонал закладів повинен носити респіратори та маски, зокрема – виготовлені самостійно. На 10 квадратних метрах торгівельної площі не повинен бути більше ніж один відвідувач, а відстань між людьми має складати не менше півтора метра.

      До теми Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів

      До 24 квітня Кабінет міністрів дозволив торгівлю:

      • продуктами харчування;
      • пальним;
      • деталями та приладдям для транспорту та сільськогосподарської техніки;
      • засобами гігієни;
      • лікарськими засобами та засобами медичного призначення;
      • засобами реабілітації;
      • ветеринарними препаратами та кормами;
      • пестицидами, агрохімікатами, насінням, садовим матеріалом;
      • молодняком свійської птиці;
      • засобами звязку (мобільними телефонами, планшетами, комп'ютерами та ін.).

      Інші види діяльності, дозволені урядом на час карантину:

      • фінансові послуги;
      • діяльність фінансових установ, інкасація та перевезення валютних цінностей;
      • медична практика;
      • виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;
      • ветеринарна практика;
      • діяльність автозаправних комплексів;
      • продаж, надання в оренду, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
      • технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;
      • підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплата комунальних послуг та послуг доступу до інтернету;
      • ремонт офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
      • робота об'єктів поштового зв’язку;
      • електронні довірчі послуги;
      • послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки.

      Важливо! Загальнонаціональний карантин триває в Україні з 12 березня до 24 квітня. В країні оголошено надзвичайну ситуацію.
      Уряд ухвалив рішення посилити обмежувальні заходи:
      – з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
      – з 6 квітня не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
      – дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;
      – не можна відвідувати спортивні майданчики;
      – обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;
      – обмежено відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;
      – не можна самовільно залишати місця обсервації;
      – виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

      Як правильно носити маску
      Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Торгівля Банки Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020
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