Магазини, аптеки та банки зобов'язані видавати клієнтам маски, – уряд

Кабмін зобов'язав працівників торгівлі, банків та аптек забезпечити захист очей та обличчя. Також маски потрібно видавати і відвідувачам.

Про відповідне рішення йдеться у постанові уряду від 2 квітня. Персонал закладів повинен носити респіратори та маски, зокрема – виготовлені самостійно. На 10 квадратних метрах торгівельної площі не повинен бути більше ніж один відвідувач, а відстань між людьми має складати не менше півтора метра.

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До 24 квітня Кабінет міністрів дозволив торгівлю:

продуктами харчування;

пальним;

деталями та приладдям для транспорту та сільськогосподарської техніки;

засобами гігієни;

лікарськими засобами та засобами медичного призначення;

засобами реабілітації;

ветеринарними препаратами та кормами;

пестицидами, агрохімікатами, насінням, садовим матеріалом;

молодняком свійської птиці;

засобами звязку (мобільними телефонами, планшетами, комп'ютерами та ін.).

Інші види діяльності, дозволені урядом на час карантину:

фінансові послуги;

діяльність фінансових установ, інкасація та перевезення валютних цінностей;

медична практика;

виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;

ветеринарна практика;

діяльність автозаправних комплексів;

продаж, надання в оренду, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

підключення споживачів до інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплата комунальних послуг та послуг доступу до інтернету;

ремонт офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

робота об'єктів поштового зв’язку;

електронні довірчі послуги;

послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки.

Важливо! Загальнонаціональний карантин триває в Україні з 12 березня до 24 квітня. В країні оголошено надзвичайну ситуацію.

Уряд ухвалив рішення посилити обмежувальні заходи:

– з 6 квітня заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;

– з 6 квітня не можна ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

– дітям до 14 років заборонено перебувати у громадських місцях без батьків чи опікунів, або повнолітніх родичів;

– не можна відвідувати спортивні майданчики;

– обмежено прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

– обмежено відвідування закладів соціальної чи паліативної допомоги;

– не можна самовільно залишати місця обсервації;

– виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.



Як правильно носити маску? / Інфографіка 24 каналу