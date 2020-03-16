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      Життя в умовах карантину: як поводитися у черзі на касі

      - Читать новость на русском
      Як повродитися у черзі на касі / фото 24 каналу

      В усій Україні з 17 березня хочуть ввести суворий карантин, під час якого працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, АЗС і банки. Однак, відвідуючи їх, необхідно дотримуватися правил противірусної безпеки.

      За рекомендацією ВООЗ, аби уникнути передачі коронавірусу, необхідно тримати дистанцію 1 – 2 метри від іншої людини. Однак, що робити із чергою у тісному магазині продуктів? 

      Дізнайтеся Як провести карантин: МВС поділилося корисними посиланнями для дітей та батьків

      Прості правила, яких потрібно дотримуватися під час закупів в умовах карантину:

      • Не підходьте до продавця впритул;
      • Дотримуйтеся середньої дистанції у 1,5 метра;
      • У разі великої черги всередині крамниці, вийдіть надвір;
      • Мийте чи дезінфікуйте руки після контакту з грошима, товарами, дверними ручками;
      • Найліпше ходити до крамниці у непопулярні години: рано вранці чи вночі.


      Як поводитися в черзі під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Часто буває так, що дотриматися рекомендованої дистанції просто фізично неможливо. Однак, ми все ж радимо убезпечитися і в разі надтісного простору все ж залишити приміщення та закупитися десь-інде.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Інфографіка Коронавірус в Україні
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