Життя в умовах карантину: як поводитися у черзі на касі
В усій Україні з 17 березня хочуть ввести суворий карантин, під час якого працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, АЗС і банки. Однак, відвідуючи їх, необхідно дотримуватися правил противірусної безпеки.
За рекомендацією ВООЗ, аби уникнути передачі коронавірусу, необхідно тримати дистанцію 1 – 2 метри від іншої людини. Однак, що робити із чергою у тісному магазині продуктів?
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Прості правила, яких потрібно дотримуватися під час закупів в умовах карантину:
- Не підходьте до продавця впритул;
- Дотримуйтеся середньої дистанції у 1,5 метра;
- У разі великої черги всередині крамниці, вийдіть надвір;
- Мийте чи дезінфікуйте руки після контакту з грошима, товарами, дверними ручками;
- Найліпше ходити до крамниці у непопулярні години: рано вранці чи вночі.
Як поводитися в черзі під час карантину / Інфографіка 24 каналу
Часто буває так, що дотриматися рекомендованої дистанції просто фізично неможливо. Однак, ми все ж радимо убезпечитися і в разі надтісного простору все ж залишити приміщення та закупитися десь-інде.