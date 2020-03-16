Життя в умовах карантину: як поводитися у черзі на касі

В усій Україні з 17 березня хочуть ввести суворий карантин, під час якого працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, АЗС і банки. Однак, відвідуючи їх, необхідно дотримуватися правил противірусної безпеки.

За рекомендацією ВООЗ, аби уникнути передачі коронавірусу, необхідно тримати дистанцію 1 – 2 метри від іншої людини. Однак, що робити із чергою у тісному магазині продуктів?

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Прості правила, яких потрібно дотримуватися під час закупів в умовах карантину:

Не підходьте до продавця впритул;

Дотримуйтеся середньої дистанції у 1,5 метра;

У разі великої черги всередині крамниці, вийдіть надвір;

Мийте чи дезінфікуйте руки після контакту з грошима, товарами, дверними ручками;

Найліпше ходити до крамниці у непопулярні години: рано вранці чи вночі.



Як поводитися в черзі під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Часто буває так, що дотриматися рекомендованої дистанції просто фізично неможливо. Однак, ми все ж радимо убезпечитися і в разі надтісного простору все ж залишити приміщення та закупитися десь-інде.