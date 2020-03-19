Карантин в Украине: пострадал ли украинский бизнес

Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели суровый карантин. Закрыли рестораны, кафе, салоны красоты, развлекательные центры и другие заведения. В эфире утреннего шоу на 24 канале президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко рассказал, как пандемия повлияет на бизнес в Украине.

По его словам, все предприниматели условия карантина соблюдают, свои заведения закрыли. Однако бизнесмены разочарованы, ведь "происходит совсем не то, что ожидали".

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"Продажи и близко не окупают все. Сейчас реальные продажи – до 5%. У некоторых предпринимателей даже 3%", – сказал Громыко.

Он пояснил, что даже те рестораны, которые открыли доставку на период карантина решили с понедельника закрыться, ведь это не выгодно – заказов очень мало. Конечно, заведения, которые с самого начала работали на доставку – будут продолжать это делать.

Громыко рассказал, что зато все производства работают, однако, по четким правилам. В частности, держать дистанцию между работниками не менее 2 метров.

Парламент принял закон, отменяющий единый социальный взнос для бизнеса на март и апрель. Однако Громыко считает, что такая помощь от государства не является очень большой.

Когда рестораны и отели просто закрываются, то, на самом деле, это совсем небольшая поддержка. Для крупных производств также, ведь закрыты границы. А румынские магазины, которые были нашими клиентами, отказались от заказов,

– отметил Александр Громыко.

Он добавил, что все бизнесмены волнуются только за одно – как долго все продлится, ведь именно от этого зависит, какие будут масштабы ущерба. "У всех есть ощущение, что и после 3 апреля карантин продлят, потому что количество больных увеличатся", – заверил Громыко.

Карантин в Украине: что известно

Минимум до 3 апреля в Украине продлится карантин.

Сейчас зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом. Однако 2 из них – летальные.

Власть усилила ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское перевозки.

Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала