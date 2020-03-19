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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Карантин в Украине: пострадал ли украинский бизнес

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      Из-за пандемии коронавируса в Украине ввели суровый карантин. Закрыли рестораны, кафе, салоны красоты, развлекательные центры и другие заведения. В эфире утреннего шоу на 24 канале президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко рассказал, как пандемия повлияет на бизнес в Украине.

      По его словам, все предприниматели условия карантина соблюдают, свои заведения закрыли. Однако бизнесмены разочарованы, ведь "происходит совсем не то, что ожидали".

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      "Продажи и близко не окупают все. Сейчас реальные продажи – до 5%. У некоторых предпринимателей даже 3%", – сказал Громыко.

      Он пояснил, что даже те рестораны, которые открыли доставку на период карантина решили с понедельника закрыться, ведь это не выгодно – заказов очень мало. Конечно, заведения, которые с самого начала работали на доставку – будут продолжать это делать.

      Громыко рассказал, что зато все производства работают, однако, по четким правилам. В частности, держать дистанцию между работниками не менее 2 метров.

      Парламент принял закон, отменяющий единый социальный взнос для бизнеса на март и апрель. Однако Громыко считает, что такая помощь от государства не является очень большой.

      Когда рестораны и отели просто закрываются, то, на самом деле, это совсем небольшая поддержка. Для крупных производств также, ведь закрыты границы. А румынские магазины, которые были нашими клиентами, отказались от заказов,
      – отметил Александр Громыко.

      Он добавил, что все бизнесмены волнуются только за одно – как долго все продлится, ведь именно от этого зависит, какие будут масштабы ущерба. "У всех есть ощущение, что и после 3 апреля карантин продлят, потому что количество больных увеличатся", – заверил Громыко.

      Карантин в Украине: что известно

      • Минимум до 3 апреля в Украине продлится карантин.
      • Сейчас зафиксировали 16 случаев заболевания коронавирусом. Однако 2 из них – летальные.
      • Власть усилила ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса. Закрыли ТРЦ, рестораны, кафе, метро, кинотеатры и запретили железнодорожное, авиа, автобусное и междугороднее пассажирское перевозки.
      • Украинцам настоятельно рекомендуют оставаться дома.


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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Бизнес
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