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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин в Україні: чи постраждав український бізнес

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      Через пандемію коронавірусу в Україні ввели суворий карантин. Закрили ресторани, кафе, салони краси, розважальні центри та інші заклади. В ефірі ранкового шоу на 24 каналі президент Української асоціації виробників Олександр Громико розповів, як пандемія вплине на бізнес в Україні.

      За його словами, всі підприємці умов карантину дотримуються, свої заклади закрили. Однак бізнесмени розчаровані, адже "відбувається зовсім не те, на що очікували". 

      Читайте також: Як державі допомогти бізнесу вижити під час карантину: пояснення експерта

      "Продажі і близько не окуповують все. Зараз реальні продажі – до 5%. У деяких підприємців навіть 3%", – сказав Громико. 

      Він пояснив, що навіть ті ресторани, які відкрили доставку на період карантину вирішили з понеділка закритись, адже це не вигідно – замовлень дуже мало. Звісно, заклади, які з самого початку працювали на доставку – продовжуватимуть це робити. 

      Громико розповів, що натомість усі виробництва працюють, однак, за чіткими правилами. Зокрема, тримати дистанцію між працівниками не менше 2 метрів. 

      Парламент ухвалив закон, який скасовує єдиний соціальний внесок для бізнесу на березень та квітень. Однак Громико вважає, що така допомога від держави не є дуже великою.

      Коли ресторани і готелі просто закриваються, то, насправді, це зовсім невелика підтримка. Для великих виробництв також, адже закриті кордони. А румунські магазини, які були нашими клієнтами, відмовились від замовлень,
      – зазначив Олександр Громико.

      Він додав, що усі бізнесмени хвилюють тільки за одне – як довго все триватиме, адже саме від цього залежить, які будуть масштаби збитків. "У всіх є відчуття, що і після 3 квітня карантин продовжать, бо кількість хворих збільшаться", – запевнив Громико.

      Карантин в Україні: що відомо

      • Щонайменше до 3 квітня в Україні триватиме карантин.
      • Наразі зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус. Однак 2 з них – летальні.
      • Влада посилила обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
      • Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.


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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Бізнес Новини України
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