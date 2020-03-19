Карантин в Україні: чи постраждав український бізнес

Через пандемію коронавірусу в Україні ввели суворий карантин. Закрили ресторани, кафе, салони краси, розважальні центри та інші заклади. В ефірі ранкового шоу на 24 каналі президент Української асоціації виробників Олександр Громико розповів, як пандемія вплине на бізнес в Україні.

За його словами, всі підприємці умов карантину дотримуються, свої заклади закрили. Однак бізнесмени розчаровані, адже "відбувається зовсім не те, на що очікували".

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"Продажі і близько не окуповують все. Зараз реальні продажі – до 5%. У деяких підприємців навіть 3%", – сказав Громико.

Він пояснив, що навіть ті ресторани, які відкрили доставку на період карантину вирішили з понеділка закритись, адже це не вигідно – замовлень дуже мало. Звісно, заклади, які з самого початку працювали на доставку – продовжуватимуть це робити.

Громико розповів, що натомість усі виробництва працюють, однак, за чіткими правилами. Зокрема, тримати дистанцію між працівниками не менше 2 метрів.

Парламент ухвалив закон, який скасовує єдиний соціальний внесок для бізнесу на березень та квітень. Однак Громико вважає, що така допомога від держави не є дуже великою.

Коли ресторани і готелі просто закриваються, то, насправді, це зовсім невелика підтримка. Для великих виробництв також, адже закриті кордони. А румунські магазини, які були нашими клієнтами, відмовились від замовлень,

– зазначив Олександр Громико.

Він додав, що усі бізнесмени хвилюють тільки за одне – як довго все триватиме, адже саме від цього залежить, які будуть масштаби збитків. "У всіх є відчуття, що і після 3 квітня карантин продовжать, бо кількість хворих збільшаться", – запевнив Громико.

Карантин в Україні: що відомо

Щонайменше до 3 квітня в Україні триватиме карантин.

Наразі зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус. Однак 2 з них – летальні.

Влада посилила обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу