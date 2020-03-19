Карантин в Україні: чи постраждав український бізнес
Через пандемію коронавірусу в Україні ввели суворий карантин. Закрили ресторани, кафе, салони краси, розважальні центри та інші заклади. В ефірі ранкового шоу на 24 каналі президент Української асоціації виробників Олександр Громико розповів, як пандемія вплине на бізнес в Україні.
За його словами, всі підприємці умов карантину дотримуються, свої заклади закрили. Однак бізнесмени розчаровані, адже "відбувається зовсім не те, на що очікували".
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"Продажі і близько не окуповують все. Зараз реальні продажі – до 5%. У деяких підприємців навіть 3%", – сказав Громико.
Він пояснив, що навіть ті ресторани, які відкрили доставку на період карантину вирішили з понеділка закритись, адже це не вигідно – замовлень дуже мало. Звісно, заклади, які з самого початку працювали на доставку – продовжуватимуть це робити.
Громико розповів, що натомість усі виробництва працюють, однак, за чіткими правилами. Зокрема, тримати дистанцію між працівниками не менше 2 метрів.
Парламент ухвалив закон, який скасовує єдиний соціальний внесок для бізнесу на березень та квітень. Однак Громико вважає, що така допомога від держави не є дуже великою.
Коли ресторани і готелі просто закриваються, то, насправді, це зовсім невелика підтримка. Для великих виробництв також, адже закриті кордони. А румунські магазини, які були нашими клієнтами, відмовились від замовлень,
– зазначив Олександр Громико.
Він додав, що усі бізнесмени хвилюють тільки за одне – як довго все триватиме, адже саме від цього залежить, які будуть масштаби збитків. "У всіх є відчуття, що і після 3 квітня карантин продовжать, бо кількість хворих збільшаться", – запевнив Громико.
Карантин в Україні: що відомо
- Щонайменше до 3 квітня в Україні триватиме карантин.
- Наразі зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус. Однак 2 з них – летальні.
- Влада посилила обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
- Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома.