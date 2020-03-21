Карантин в Украине: Винница тоже частично отменяет льготы на проезд

Винницкий городской совет отменяет с 23 марта бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в часы наибольшей нагрузки. Транспорта недостаточно, чтобы перевезти всех желающих, соблюдая карантинные ограничения.

Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан. Об этом говорится на сайте горсовета Винницы.

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Из-за нагрузки транспорта некоторые местные жители не имеют возможности вовремя добраться до работы. Ведь на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне.

Поэтому с 5:20 и до 10:00, а также с 17:00 до 21:00 бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется,

– говорится в решении горсовета.

Ограничения внедрят 23 марта.

Винничан сейчас обслуживает 490 единиц транспорта. Пассажиропоток города упал втрое. Однако власть признает, что должна еще в три раза увеличить количество транспорта, чтобы обеспечить в условиях карантина тот пассажиропоток, который есть сейчас.

Кроме того, власти города ограничили время работы рынков. Теперь они будут работать с 10:00 до 14:00. Это тоже поможет уменьшить количество людей в общественном транспорте в час пик.

Что известно о транспортных ограничениях в других городах Украины

Льготный проезд отменили в таких городах: Житомир, Львов, Хмельницкий, Полтава, Запорожье;

в таких городах: Житомир, Львов, Хмельницкий, Полтава, Запорожье; Вообще не курсирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом . Три из них – летальные.

. Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыла свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение.

, а с 17 марта Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала