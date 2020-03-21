Карантин в Украине: Винница тоже частично отменяет льготы на проезд
Винницкий городской совет отменяет с 23 марта бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в часы наибольшей нагрузки. Транспорта недостаточно, чтобы перевезти всех желающих, соблюдая карантинные ограничения.
Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан. Об этом говорится на сайте горсовета Винницы.
Читайте также В Украине за сутки 613 нарушений карантина: полиция открыла 7 уголовных производств
Из-за нагрузки транспорта некоторые местные жители не имеют возможности вовремя добраться до работы. Ведь на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне.
Поэтому с 5:20 и до 10:00, а также с 17:00 до 21:00 бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется,
– говорится в решении горсовета.
Ограничения внедрят 23 марта.
Винничан сейчас обслуживает 490 единиц транспорта. Пассажиропоток города упал втрое. Однако власть признает, что должна еще в три раза увеличить количество транспорта, чтобы обеспечить в условиях карантина тот пассажиропоток, который есть сейчас.
Кроме того, власти города ограничили время работы рынков. Теперь они будут работать с 10:00 до 14:00. Это тоже поможет уменьшить количество людей в общественном транспорте в час пик.
Что известно о транспортных ограничениях в других городах Украины
- Льготный проезд отменили в таких городах: Житомир, Львов, Хмельницкий, Полтава, Запорожье;
- Вообще не курсирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.
Основное о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыла свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение.
- Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.