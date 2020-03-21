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      Карантин в Украине: Винница тоже частично отменяет льготы на проезд

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      Винницкий городской совет отменяет с 23 марта бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте в часы наибольшей нагрузки. Транспорта недостаточно, чтобы перевезти всех желающих, соблюдая карантинные ограничения.

      Решение обусловлено большим количеством обращений и жалоб от винничан. Об этом говорится на сайте горсовета Винницы.

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      Из-за нагрузки транспорта некоторые местные жители не имеют возможности вовремя добраться до работы. Ведь на время карантина введены ограничения – 10 пассажиров в салоне.

      Поэтому с 5:20 и до 10:00, а также с 17:00 до 21:00 бесплатный проезд для льготных категорий граждан отменяется,
      – говорится в решении горсовета.

      Ограничения внедрят 23 марта.

      Винничан сейчас обслуживает 490 единиц транспорта. Пассажиропоток города упал втрое. Однако власть признает, что должна еще в три раза увеличить количество транспорта, чтобы обеспечить в условиях карантина тот пассажиропоток, который есть сейчас.

      Кроме того, власти города ограничили время работы рынков. Теперь они будут работать с 10:00 до 14:00. Это тоже поможет уменьшить количество людей в общественном транспорте в час пик.

      Что известно о транспортных ограничениях в других городах Украины

      • Льготный проезд отменили в таких городах: Житомир, Львов, Хмельницкий, Полтава, Запорожье;
      • Вообще не курсирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 41 случай заражения коронавирусом. Три из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыла свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Транспорт Винница
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