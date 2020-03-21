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      Карантин в Україні: Вінниця теж частково скасовує пільги на проїзд

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      Вінниця теж частково скасувує пільги на проїзд / myvin.com.ua

      Вінницька міська рада скасовує з 23 березня безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті у години найбільшого навантаження. Транспорту недостатньо, щоб перевезти всіх охочих, дотримуючись карантинних обмежень.

      Рішення обумовлене великою кількістю звернень і скарг від вінничан. Про це йдеться на сайті міськради Вінниці.

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      Через навантаження транспорту деякі місцеві жителі не мають можливості вчасно дістатись до роботи. Адже на час карантину запроваджені обмеження – 10 пасажирів в салоні.

      Тому з 5:20 і до 10:00, а також з 17:00 до 21:00 безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується,
      – йдеться у рішенні міськради.

      Обмеження впровадять 23 березня.

      Вінничан наразі обслуговує 490 одиниць транспорту. Пасажиропотік міста впав втричі. Однак влада визнає, що повинна ще у три рази збільшити кількість транспорту, щоб забезпечити в умовах карантину той пасажиропотік, який є наразі.

      Крім того, влада міста обмежила час роботи ринків. Тепер вони працюватимуть від 10:00 до 14:00. Це теж допоможе зменшити кількість людей у громадському транспорті у годину пік.

      Що відомо про транспортні обмеження в інших містах України

      • Пільговий проїзд скасували у таких містах: Житомир, Львів, Хмельницький, Полтава, Запоріжжя;
      • Взагалі не курсує громадський транспорт у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Мукачеві та Ужгороді.

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Транспорт Вінниця
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