Карантин в Україні: Вінниця теж частково скасовує пільги на проїзд

Вінницька міська рада скасовує з 23 березня безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті у години найбільшого навантаження. Транспорту недостатньо, щоб перевезти всіх охочих, дотримуючись карантинних обмежень.

Рішення обумовлене великою кількістю звернень і скарг від вінничан. Про це йдеться на сайті міськради Вінниці.

Читайте також В Україні за добу 613 порушень карантину: поліція відкрила 7 кримінальних проваджень

Через навантаження транспорту деякі місцеві жителі не мають можливості вчасно дістатись до роботи. Адже на час карантину запроваджені обмеження – 10 пасажирів в салоні.

Тому з 5:20 і до 10:00, а також з 17:00 до 21:00 безоплатний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується,

– йдеться у рішенні міськради.

Обмеження впровадять 23 березня.

Вінничан наразі обслуговує 490 одиниць транспорту. Пасажиропотік міста впав втричі. Однак влада визнає, що повинна ще у три рази збільшити кількість транспорту, щоб забезпечити в умовах карантину той пасажиропотік, який є наразі.

Крім того, влада міста обмежила час роботи ринків. Тепер вони працюватимуть від 10:00 до 14:00. Це теж допоможе зменшити кількість людей у громадському транспорті у годину пік.

Що відомо про транспортні обмеження в інших містах України

Пільговий проїзд скасували у таких містах: Житомир, Львів, Хмельницький, Полтава, Запоріжжя;

у таких містах: Житомир, Львів, Хмельницький, Полтава, Запоріжжя; Взагалі не курсує громадський транспорт у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Мукачеві та Ужгороді.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу