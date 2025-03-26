Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на образовательного омбудсмена Надежду Лещик.

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За что в частной школе наказывают "карцером"

Как сообщила образовательный омбудсмен, все чаще поступают обращения о нарушениях прав в частных учебных заведениях. Так, недавно в социальных сетях начали обсуждать правила одной из частных школ Харькова. Вероятно, говорится об "Авторской школе Бойко" – частное учебное заведение в Шевченковском районе Харькова. Именно о "методике" этого заведения на днях ранее писали в сети.

По словам Лещик, в учебном заведении детей наказывают "карцером", о чем говорится в официальных правилах школы, которые опубликованы в сети. Так, в правилах школы говорится, что "карцер – это наказание как для детей, так и для родителей, платная услуга, которая оплачивается согласно дополнительному соглашению к основному договору об обучении".



В школе детей и родителей наказывают "карцером" / Скриншот

Согласно тем же правилам, в "карцер" отправят учеников, которые нарушают правила школы. Такое наказание могут назначить, если зафиксировано рукоприкладство, шантаж, буллинг, любые формы унижения, вымогательство, кража, распитие алкогольных напитков, прогуливание уроков или даже если ученик жует резинку.

Также в "карцер" могут отправлять учеников, которые хотят улучшить свои баллы. Кроме того, если средний балл ниже возможности ученика, то учитель или классный руководитель может также назначить наказание.

Кроме того, в правилах школы говорится, что в качестве "наказания" может быть и работа с психологом.

Наказанием за курение и внесение на территорию сигарет, электронных сигарет и т.д. является неделя работы с психологом над презентацией о вреде курения с последующим представлением ученикам, штраф и отчисления,

– говорится в правилах школы.

Образовательный омбудсмен возмущена такими правилами частной школы. Лещик заявила, что уже готовит запросы в соответствующие органы. Кроме того, омбудсменка заметила, что на официальном сайте отсутствует лицензия.

Кроме желания увидеть документы, на основании которых заведение предоставляет услуги, имею еще много вопросов к руководству школы. Хочу отметить, что карцер – помещение, предназначено для содержания заключенных и осужденных, которые злостно нарушают требования режима и к которым применены взыскания на основании статьи 15 Закона Украины "О предварительном заключении" и статей 54, 132, 134 УИК,

– отметила Лещик.

Также омбудсмен добавила, что родителям при выборе частных учебных заведений обязательно следует обратить внимание на: