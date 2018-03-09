Карикатурист точно показал суть встречи Трампа и Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп согласился на предложение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына провести встречу с глазу на глаз.
Как в действительности будет выглядеть встреча, остроумно показал карикатурист "Немецкой волны" Сергей Елкин.
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Карикатура на Трампа и Ким Чен Ына
Напомним, недавно Северная Корея заявила, что соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова.
Источник: 24 Канал
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