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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Карикатурист влучно показав суть зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

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Трамп та Кім Чен Ин
Трамп та Кім Чен Ин / Колаж

Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію лідера Північної Кореї Кім Чен Ина провести зустріч віч-на-віч.

Як насправді виглядатиме зустріч дотепно показав карикатурист "Німецької хвилі" Сергій Йолкін.

Читайте також: Трамп погодився зустрітися з Кім Чен Ином

Карикатура на Трампа та Кім Чен Ина

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова.

Теги: Карикатура Дональд Трамп Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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