Карикатурист влучно показав суть зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
Президент США Дональд Трамп погодився на пропозицію лідера Північної Кореї Кім Чен Ина провести зустріч віч-на-віч.
Як насправді виглядатиме зустріч дотепно показав карикатурист "Німецької хвилі" Сергій Йолкін.
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Карикатура на Трампа та Кім Чен Ина
Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова.
Джерело: 24 Канал
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