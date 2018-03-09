Карикатурист влучно показав суть зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що погоджується на денуклеаризацію Корейського півострова.

Карикатура на Трампа та Кім Чен Ина

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