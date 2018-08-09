Карл Саган – ученый украинского происхождения, раскрывавший простыми словами тайны Вселенной

До Карла Саргана о космосе говорили сложными терминами, и преимущественно в закрытых лабораториях или на научных конференциях. А вот он умел столь легко объяснять сложные материи, Карла понимали даже дети. В общем программу "Космос: персональное путешествие" посмотрели почти полмиллиарда людей в 50 странах мира.

Оба его родителей имели украинские корни. Мама – из города Сасов Львовской области, папа – из Каменец-Подольского. Оба не имели высшего образования, поэтому когда сын начал ставить слишком сложные вопросы о количестве звезд на небе или почему Луна то круглая, то в виде серпа, просто отвели его в библиотеку. Вот здесь он и найдет ответ.

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Когда парень заявил, что хочет стать астрономом, дедушка только удивленно переспросил: "И как ты этим собираешься зарабатывать на жизнь?" Разве мог тот представить, что странное увлечение внука превратит его в супер-звезду научного мира.

Карл никогда не боялся делать сенсационные заявления. Пока одни уверяли, что на Венере под плотными слоями атмосферы изобилует жизнь, как и на планете Земля, Саган, которому еще и не исполнилось 30 лет, осмелился заявить, что там обжигающая пустыня.

А когда изменения цветов на поверхности Марса объясняли развитием живых организмов, он констатировал – очевидно, это штормовые ветры, которые переносят пыль. С годами эти теориии подтверждались, и к астроному все чаще стали обращаться из NASA. К примеру, он был в составе комиссии, которая определяла, куда именно нужно приземлиться марсоходам "Викинг один" и "Викинг два".



Карл Саган

Наша Вселенная настолько гигантская, что Саган был убежден – мы не единственные живые существа в ней, поэтому старался передавать сигналы в космос. В 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико отправил радиосигнал к созвездию Геркулеса, которое расположено в 25 тысячах световых лет. В нем зашифровали информацию о солнечной системе, человечестве и спираль ДНК.

Передал Саган и материальные предметы – сразу четыре аппарата серии "Пионер" и "Вояджер" понесли с собой в неизведанные просторы рисунки с изображением человека, записи приветствий на 55-ти языках мира, обращение генсека ООН и президента США Джимми Картера.

В 1990 году космический зонд "Вояджер-1" завершил миссию, сделав детальные изображения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Далее он должен двигаться по своей траектории к границе звездного пространства Солнца. Саган взамен попросил дать зонду команду развернуться и сфотографировать космос. Тогда же сделали фотографию Земли на расстоянии 6 миллиардов километров.

Каждый герой и трус, каждый создатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная юная пара, каждый лживый политик, каждая "суперзвезда", каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь – на этой пылинке, зависшей в лучах солнечного света,

– прокомментировал тогда ученый.

Его часто приглашали прочитать лекцию, но в приоритете всегда были телешоу – каждый вечер их смотрели 10 миллионов зрителей, поэтому это был идеальный способ вдохновлять людей на раскрытие тайн Вселенной. Вспоминая своих родителей, призвал поощрять своих детей к познанию нового. Их вопрос: почему трава зеленая, а небо голубое – на самом деле очень глубокие, а взрослые почему-то называют их бессмысленными.

"Гораздо лучше, когда вы скажете: "Это замечательный вопрос. Я не знаю ответа, но попробуем поискать вместе". Или же: "Ответа на этот вопрос пока нет. Возможно, когда ты подрастешь, ты найдешь его", – говорил Саган.