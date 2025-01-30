Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что Карлсон – пропагандист, который заинтересован делать подобные заявления, чтобы собрать в соцсетях много лайков и просмотров, которые затем монетизируются.

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Что указывает на бессмысленность заявления Карлсона?

Если бы о том, что сказал Карлсон, было бы заявлено от руководства Нацразведки США, ФБР или президента Трампа, тогда, со слов Ступака, можно было бы рассматривать это, как серьезную историю.

Экс-сотрудник СБУ уверен, что США не планировали покушение на Путина. Он обратил внимание на то, что сейчас никаких комментариев от предыдущей президентской администрации (возглавлял Байден) или действующей (возглавляет Трамп) нет.

"Это та администрация, которая постоянно переживала за все. Вспомните, как там предостерегали от использования Украиной дальнобойного оружия, говорили забыть о передаче самолетов, боялись ударов по российским НПЗ. И вот этой администрации пытаются приписать, что она хотела убить Путина", – озвучил Ступак.

Как могли бы развиваться события, если бы Путина убили?

Экс-сотрудник СБУ попытался спрогнозировать, что могло бы быть после того, как Путина удалось бы ликвидировать, например, если бы США сделали это с помощью дальнобойной ракеты.

Тогда, по словам Ступака, возник бы вопрос, какая гарантия того, что на замену Путину в России не приволокли бы еще более сумасшедшего и одиозного человека, который стал бы еще худшей копией диктатора Путина? Экс-сотрудник СБУ предположил, что после убийства главы Кремля российская пропаганда и патриарх Кирилл взялись бы канонизировать его и призвали бы россиян воевать до конца.

Это локальная составляющая, а еще есть геополитическая. Представьте, что происходило бы в мире, когда каждый из лидеров стран (Китая, Ближнего Востока) понимали бы, что рано или поздно с ними могут поступить так же как с Путиным – убить ракетой. Тогда бы все страны объединились против США,

– предположил Ступак.

Могли бы российские олигархи устранить главу Кремля?

Относительно того, могли бы спланировать покушение на Путина российские олигархи, которые недовольны ситуацией в России и последствиями от войны (санкциями), которую начал российский диктатор, Ступак считает это маловероятным и объяснил почему.

Экс-сотрудник СБУ назвал олигархов России "бумажными магнатами". По его словам, их единственный актив – это разноцветная печатная бумага (деньги) в виде активов: заводов, пароходов, фабрик и тому подобного.

В России можно выжить, если быть лояльным или находиться среди силовиков. Олигархи – это "корова", которую могут в любой момент подоить, или убить и пустить на стейк. Они это прекрасно понимают. Без силовиков олигархи ничего сделать не могут,

– уверен Ступак.

Заметьте, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также считает, что Такер Карлсон обнародовал информацию о якобы покушении на Путина ради миллионных просмотров своих подкастов.