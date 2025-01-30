Про це в етері 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що Карлсон – пропагандист, який зацікавлений робити подібні заяви, аби зібрати в соцмережах багато вподобайок та переглядів, які потім монетизуються.

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Що вказує на безглуздість заяви Карлсона?

Якби про те, що сказав Карлсон, було б заявлено від керівництва Нацрозвідки США, ФБР чи президента Трампа, тоді, зі слів Ступака, можна було б розглядати це, як серйозну історію.

Ексспівробітник СБУ впевнений, що США не планували замах на Путіна. Він звернув увагу на те, що зараз жодних коментарів від попередньої президентської адміністрації (очолював Байден) або чинної (очолює Трамп) немає.

"Це та адміністрація, яка постійно переживала за все. Згадайте, як там застерігали від використання Україною далекобійної зброї, говорили забути про передачу літаків, боялися ударів по російських НПЗ. І от цій адміністрації намагаються приписати, що вона хотіла вбити Путіна", – озвучив Ступак.

Як могли б розвиватись події, якби Путіна вбили?

Ексспівробітник СБУ спробував спрогнозувати, що могло б бути після того, як Путіна вдалось би ліквідувати, наприклад, якби США зробили це за допомогою далекобійної ракети.

Тоді, зі слів Ступака, постало б запитання, яка гарантія того, що на заміну Путіну в Росії не притягнули б ще божевільнішу й одіознішу людину, яка б стала ще гіршою копією диктатора Путіна? Ексспівробітник СБУ припустив, що після вбивства очільника Кремля російська пропаганда та патріарх Кіріл взялися б канонізувати його і закликали б росіян воювати до кінця.

Це локальний складник, а ще є геополітичний. Уявіть, що відбувалось би у світі, коли кожен з лідерів країн (Китаю, Близького Сходу) розуміли б, що рано чи пізно з ними можуть вчинити так само як з Путіним – вбити ракетою. Тоді б всі країни об'єдналися проти США,

– припустив Ступак.

Чи могли б російські олігархи усунути очільника Кремля?

Щодо того, чи могли б спланувати замах на Путіна російські олігархи, які не задоволені ситуацією в Росії та наслідками від війни (санкціями), яку розпочав російський диктатор, Ступак вважає це малоймовірним і пояснив чому.

Ексспівробітник СБУ назвав олігархів Росії "паперовими магнатами". З його слів, їхній єдиний актив – це різноколірний друкований папір (гроші) у вигляді активів: заводів, пароплавів, фабрик тощо.

В Росії можна вижити, якщо бути лояльним чи перебувати серед силовиків. Олігархи – це "корова", яку можуть у будь-який момент подоїти, або вбити й пустити на стейк. Вони це чудово розуміють. Без силовиків олігархи нічого зробити не можуть,

– впевнений Ступак.

Зауважте, що радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк також вважає, що Такер Карлсон оприлюднив інформацію про буцімто замах на Путіна задля мільйонних переглядів своїх подкастів.