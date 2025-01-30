Карлсон таким чином захотів підняти перегляди своїх подкастів. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що в ООН не розглядатимуть цей запит, оскільки для цього є інші інструменти глобальної юрисдикції.

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Навіщо Карлсон зробив таку заяву

Як саркастично підкреслив Подоляк, Такер Карлсон – знаний конспіролог, який завжди про все знає і має купу аргументів. Йому потрібно було видати якусь конспірологічну інформацію для мільйонних переглядів своїх подкастів, він це і зробив.

У Кремлі мали б підтримати заяву американського журналіста, але навіть прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков не зрозумів, про що йдеться. Він сказав, що телеведучий не навів жодних доказів, кажучи про наміри адміністрації Байдена вбити Путіна.

Ми були за крок, але за крок до завдання поразки Росії у кінці 2022 – 2023 років, якби мали на той момент достатній обсяг зброї,

– наголосив радник ОПУ.

Також до певного переформатування російського політичного простору міг призвести похід покійного очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина на Москву. Він міг позбавити Путіна можливості на щось впливати.

Може, Карлсон говорив про те, що американці профінансували похід Пригожина?! Ну, це дивні заяви,

– зауважив Подоляк.

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Чи можуть в ООН розглянути заяву про замах на Путіна

Заява Такера Карлсона про спробу вбивства Путіна зробила переполох у Росії. Депутати держдуми планують надіслати запит ООН з вимогою пояснити ситуацію.

Михайло Подоляк пояснив, що ООН не є організацією, яка проводитиме подібну роботу, тому звернення росіян виглядає дивно. Є інші інструменти глобальної юрисдикції.

Наприклад, можна звернутися в Міжнародний кримінальний суд, щоб вони розслідували всю діяльність Путіна. Відповідно ордер на його арешт виглядатиме трохи інакше.

"Це дивні заяви. Вони не мають жодного відношення до реальності, але мають відношення до кількості переглядів пана Карлсона", – констатував радник голови ОПУ.