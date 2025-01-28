Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його запис епізоду подкасту з журналістом та письменником Меттом Тейббі. Там він також обговорив наслідки рішення Дональда Трампа розкрити засекречені документи попередніх адміністрацій.

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Карлсон розповів про спроби вбивства Путіна

Американський проросійський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація президента Джо Байдена намагалася ліквідувати російського лідера Владіміра Путіна.

Карлсон обвинувачував низку високопосадовців, зокрема колишніх директорів ЦРУ та національної розвідки Джона Бреннана та Джеймса Клеппера, а також ексдержсекретаря Майка Помпео, у злочинах під час їхньої служби.

За його словами, тепер ці люди мають "багато що втратити". Також він зауважив, що колишній держсекретар Ентоні Блінкен, який активно закликав до війни з Росією, був причетний до спроби вбивства Путіна.

Карлсон поставив питання про те, хто б міг замінити Путіна в разі його смерті, і що сталося б з ядерним арсеналом Росії, підкреслюючи, що хаос, який це спричинило б, служить "екраном", що приховує справжні наміри деяких американських політиків.