Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що удари по нафтопереробній галузі, авіапрому у тилу противника не лише посилюють позиції України на ймовірних перемовинах, але й наближають крах російської економіки. Як наслідок, це стимулює та пришвидшує падіння путінського режиму.

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Тиск на Росію

Володимир Огризко зауважив, що завдяки зусиллям та самовідданості українських військових вдається здобувати результат, який наближає перемогу України.

Важливо! Політолог Тарас Загородній наголосив, що дронові удари СБУ по російських НПЗ демонструють силу України та її суб'єктність на міжнародній арені. За його словами, ці атаки завдають ворогу значних фінансових збитків, які економіка Росії довго не витримає. Наприклад, атака на Рязанську НПЗ коштувала окупантам понад 75 мільйонів доларів.

Окупанти не очікували, що їхній "блискавичний" наступ затягнеться так надовго.

Вони розраховували на те, що це буде швидко, успішно, "побєданосно" і протягом трьох днів, тому ніяких "планів B, C, D" у них не було,

– підкреслив ексміністр міністр закордонних справ України.

Він зазначив, що у росіян недостатньо систем протиповітряної оборони, щоб відбивати атаки Збройних Сил України.

"Росія – велика країна. Дехто завжди вважав, що це перевага, а тепер всі бачать, що це велика проблема. У росіян стає все менше сил та можливостей, щоб захищати свою територію", – сказав Володимир Огризко.

Ексміністр додав, що є 2 фактори, які найближчим часом можуть змусити Владіміра Путіна стати на коліна.

Перше – економічний тиск на Росію. Друге – точкове знищення російської інфраструктури по всій європейській території країни-агресорки.