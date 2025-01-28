Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его запись эпизода подкаста с журналистом и писателем Мэттом Тейбби. Там он также обсудил последствия решения Дональда Трампа раскрыть засекреченные документы предыдущих администраций.

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Карлсон рассказал о попытках убийства Путина

Американский пророссийский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента Джо Байдена пыталась ликвидировать российского лидера Владимира Путина.

Карлсон обвинял ряд высокопоставленных чиновников, в частности бывших директоров ЦРУ и национальной разведки Джона Бреннана и Джеймса Клеппера, а также экс-госсекретаря Майка Помпео, в преступлениях во время их службы.

По его словам, теперь эти люди должны "многое потерять". Также он отметил, что бывший госсекретарь Энтони Блинкен, который активно призывал к войне с Россией, был причастен к попытке убийства Путина.

Карлсон поставил вопрос о том, кто бы мог заменить Путина в случае его смерти, и что произошло бы с ядерным арсеналом России, подчеркивая, что хаос, который это повлекло бы, служит "экраном", скрывающим истинные намерения некоторых американских политиков.