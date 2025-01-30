У розмові з 24 Каналом політолог Олександр Морозов розповів, на що може натякати американський ведучий, який заявив, що Байден разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном готували ліквідацію російського диктатора. До речі, у лютому 2024 року глава Кремля дав велике інтерв'ю Карлсону.

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Яка мета заяви та чим вигідна Росії

Такер Карлсон підтримує нового президента США Дональда Трампа. Політолог припустив, що, можливо, у такий спосіб ведучий хотів показати Путіну від імені Трампа, що план із вбивством реальний.

Американський ведучий зробив нетривіальний хід, який можна розглядати, як форму боротьби нової адміністрації президента США зі старою. До того ж самому Путіну вигідно, аби поширювалася думка про те, що вороги хочуть його убити, адже це підвищуватиме інтерес до нього.

Мені здається, що Карлсон накидає шайбу на ключку Путіну, аби кремлівська пропаганда змогла зробити якийсь удар й сказати, мовляв, подивіться це ж підтвердження,

– мовив Морозов.

Тепер російські пропагандистські ЗМІ сміливо пишуть, мовляв, американський журналіст підтвердив, що планувалося вбивство Путіна, або, що ексдержсекретар США був ініціатором вбивства президента Росії. Хоча насправді ніякого підтвердження немає.

Це зіграло на руку Кремля,

– зазначив політолог.

Втім, є інша сторона цієї заяви. Градус ненависті до російського диктатора підіймається. Всі в один голос говорять, що поки Путін при владі Росія вестиме війну. На цьому ґрунті навколо політичного статусу Путіна починає формуватися думка, якби диктатор раптово помер, то мільярди людей видихнули з полегшенням.

Морозов підсумував, що заява Карлсона вкотре підтверджує, що ми живемо в епоху жахливої двозначності й небезпечного цинізму.

Рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков, з вуст якого переважно лунає брехня, каже, що "неперевіреній інформації краще не вірити". Проте наголосив, що російські спеціальні служби на постійній основі гарантують безпеку главі держави.

Водночас депутати держдуми планують надіслати запит ООН з вимогою пояснити ситуацію. В Офісі Президента України вважають, що у такий спосіб американський ведучий вирішив підняти перегляди своїх подкастів.