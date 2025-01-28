Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував заяву про нібито наміри вбити російського президента. Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канали ворога.

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Що сказав Пєсков

За словами Пєскова, російські спеціальні служби на постійній основі вживають усіх необхідних заходів для забезпечення громадської безпеки та безпеки тих осіб, які перебувають під державною охороною. Він наголосив, що насамперед мовиться про главу держави.

Американський журналіст Такер Карлсон, який на початку 2024 року приїжджав до Москви брати інтерв'ю у Владіміра Путіна. Він заявив, що адміністрація Байдена нібито хотіла "прискорити війну" з Росією.

За його словами, Блінкен наполягав на вбивстві Путіна. Карлсон обвинувачував високопосадовців, таких як ексдиректори ЦРУ Джон Бреннан та Джеймс Клеппер, а також ексдержсекретаря Майка Помпео, у злочинах під час їхньої служби.

Байден жодним чином не коментував слова Карлсона.