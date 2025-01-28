Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

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Про що говорили Путін та Байден

Президент України Володимир Зеленський вказав, хотів би знати, про що домовлялися Байден і Путін у Женеві. Він також додав, що історія все розставить по місцях.

Я не хочу зараз говорити, як почалася повномасштабна війна. Ми можемо про це говорити, де ми були, що в нас було. ... Я думаю, що всіх деталей навіть ми не знаємо, ми передбачаємо. Для мене до сих пір дуже цікаво, про що Путін і Байден домовлялися у Швейцарії. Я хотів би знати, якщо чесно. Ну, історія нам це обов'язково розкаже,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Джо Байден та глава Кремля Владімір Путін зустрічалися в Женеві 16 червня 2021 року.

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Зазначимо, що в інтервʼю Зеленський також зазначив, що у Трампа є шанс не знімати санкції. "Я б дуже хотів, щоб він посилив ці санкції. Мені здається, він так і буде робити. Мені здається, я не можу відповісти за нього. Я хотів би, щоб ми всі працювали як союзники", – додав він.