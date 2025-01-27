Про це лідер України відповів під час інтервʼю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє 24 Канал.

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У Трампа є шанс не знімати санкції, бо ми багато всього зробили всім світом і віддали багато сил для того, щоб вплинути на економіку війни Росії, на те щоб обмежувати їх можливість постачання деталей відповідних до специфічної техніки, ракет, артилерії тощо. Ми всі працювали над цим. Я б дуже хотів, щоб він посилив ці санкції. Мені здається він так і буде робити. Мені здається, я не можу відповісти за нього. Я хотів би щоб ми всі працювали як союзники.