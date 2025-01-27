Об этом лидер Украины ответил во время интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, сообщает 24 Канал.

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У Трампа есть шанс не снимать санкции, потому что мы много всего сделали всем миром и отдали много сил для того, чтобы повлиять на экономику войны России, на то чтобы ограничивать их возможность поставки деталей соответствующих специфической техники, ракет, артиллерии и тому подобное. Мы все работали над этим. Я бы очень хотелось чтобы он усилил эти санкции. Мне кажется он так и будет делать. Мне кажется, я не могу ответить за него. Я хотел бы чтобы мы все работали как союзники.