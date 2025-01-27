Про це президент України заявив в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє 24 Канал.

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Тактика Трампа щодо завершення війни

Зеленський зазначив, що у словах Трампа є "сигнал сильної людини", і він не робить "пострілів у повітря", а одразу подає прямий меседж про своє бажання закінчити війну.

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) каже, що дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо всіх деталей і я думаю, що й сам президент Трамп не знає всіх деталей. Все залежить від того, який справедливий мир можемо ми отримати й чи хоче Путін в принципі закінчення війни. На мою думку, не хоче,

– зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Трамп розуміє всі складнощі ситуації й "просто каже, що треба закінчувати, бо буде гірше".

"І він каже гірше з посилом в російський бік. Мені здається, це така тактика, яка на сьогодні мені імпонує", – наголосив лідер України.