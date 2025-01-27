Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі.

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Що сказав Зеленський про зміни, які принесла в його життя війна

Володимир Зеленський зазначив, що війна змінила всіх українців. Тому на це питання відповідь можна виявити й самому.

Президент також наголосив, що війна це великий виклик, а всі обставини з великими ризиками, вони нас всіх змінюють в будь-якому випадку.

В який бік? Війна нічого хорошого, на мій погляд, нікому не приносить. Я так вважаю. І як мені, як моїй сім'ї, як кожному громадянину України. Я впевнений, вона (війна – 24 Канал) тільки забирає життя, тільки забирає час, забирає емоції позитивні, безумовно,

– пояснив глава держави.

Водночас президент підкреслив, що війна, звичайно, приносить інші емоції – абсолютно негативні. Тому будь-які зміни, безумовно, є.

"Чи вони (зміни – 24 Канал) хороші? Думаю, ні. Але вони такі, які вони є. І ми повинні сприймати, що вони є", – резюмував Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що від змін, які приносить війна, люди стають жорсткішими і, в якомусь сенсі, міцнішими, менш емоційними та більш прагматичними.