"Мастер-класс" по демаскированию своих позиций продемонстрировали особенно "мудрые" россияне на одном из направлений, где продолжаются боевые действия. Они вытоптали в поле надпись "хохлы" прямо у своего окопа.

Важно На Востоке ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и ликвидировали более 20 кафиров

Оккупантам сразу прилетело

Украинские военные весело отреагировали на идиотизм российских кафиров. Они сразу же послали туда залп из артиллерии, что можно увидеть на фото.

"Боже, какое кон*ене!». Россияне вытоптали эту надпись в поле прямо перед своими позициями. Спасибо, очень спасибо, теперь вас еще лучше видно из воздуха, – пишут в фонде "Вернись живым".

Россияне "сожгли" свои позиции / Фото фонд "Вернись живым"

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, Вооруженные Силы Украины преуспевают на нескольких участках фронта. Защитники продвигаются на Харьковщине и Херсонском направлении. Кроме того, в Запорожье военные сдерживают давление оккупантов вблизи Гуляйполя и Орехова.

Зеленский понимает, что украинцы хотят слышать как можно больше хороших новостей с фронта и в конце концов ожидают освобождения всех территорий. Однако здесь нужно быть благоразумным. Никто напролом бросаться вперед не будет. Нужно делать это и ценить человеческие жизни.

Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были уволены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, – подчеркнул Зеленский.

С начала полномасштабного вторжения подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили уже 30 500 российских оккупантов. Такую информацию приводит Генеральный штаб ВСУ. Следует отметить, что эти данные приблизительны, ведь подсчитать точное количество уничтоженных россиян сложно. Поэтому их, конечно, может быть больше.

Украинцы уничтожили уже много вражеской техники. К примеру, россияне потеряли уже 1358 танков.

Вечернее обращение Зеленского за 31 мая: смотрите видео