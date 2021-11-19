Вор увидел знак "объект под охраной" и решил обратиться по номеру телефона, чтобы его выпустили из помещения. Его просьба была передана полиции охраны, которая задержала его с поличным.

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Мужчина весь день прятался в туалете

Грабитель весь день прятался в туалете медицинской лаборатории, чтобы вечером, когда все уйдут домой, ограбить ее. Это ему удалось. Мужчина выломал дверь бухгалтерии и украл 7 500 гривен.

На выходе из здания злоумышленник заметил ящик с пожертвованиями и решил похитить деньги из него. Однако после этого он понял, что не может выйти из помещения.

Грабитель медлаборатории попал "в ловушку"

Полиция охраны получила уведомление об этом мужчине. После того, как сотрудники прибыли на место вызова, увидели грабителя. В медлабораторию вызвали полицию.

Другие подобные инциденты

Во Львовской области мужчина с пистолетом требовал деньги у местного предпринимателя. Злоумышленник хотел получить 1000 долларов. Для этого он угрожал бизнесмену и его беременной жене.

Правоохранители задержали злоумышленника. У 40-летнего мужчины, который хотел выбить деньги из предпринимателя, уже была судимость. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет заключения.