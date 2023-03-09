Март, которого не ожидали: в Карпатах мощный снежный шторм
В четверг, 9 марта, погода в Карпатах значительно ухудшилась. На высокогорье предупреждают о высокой влажности и мощном ветре.
Из-за плотного тумана в Карпатах значительно ухудшилась видимость. Детали сообщили работники Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Смотрите также Похолодание возвращается: синоптики предупредили о понижении температуры
Согласно сообщению, на 09:00 9 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и видимость до 20 метров. Температура воздуха составляет –3 градуса, а влажность воздуха высока.
Из-за непогоды и возможности схода лавин в Карпатах объявили оранжевый уровень опасности. В частности, по данным Укргидрометцентра, значительная лавинная опасность остается на высокогорье:
- Ивано-Франковской,
- Закарпатской области.
Обстановка на горе Поп Иван Черногорский / Фото спасателей
Погода в Украине 9 марта
По данным синоптиков, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях небольшой дождь, днем в северных областях небольшой дождь. На остальной же территории без существенных осадков.
По прогнозу синоптиков, уже в конце недели (11 – 12 марта) в Украине снова похолодает. Ночью пятницы на севере до -4 градусов. Впрочем, днем в большинстве областей еще достаточно высокая температура. На Юге еще +16 градусов.
По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 12 марта, столбики термометра снова опустятся. В части западных областей только +2...+4 градуса. Кроме того, возможен снег с дождем.