Март, которого не ожидали: в Карпатах мощный снежный шторм

В четверг, 9 марта, погода в Карпатах значительно ухудшилась. На высокогорье предупреждают о высокой влажности и мощном ветре.

Из-за плотного тумана в Карпатах значительно ухудшилась видимость. Детали сообщили работники Черногорского горного поисково-спасательного поста.

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Согласно сообщению, на 09:00 9 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и видимость до 20 метров. Температура воздуха составляет –3 градуса, а влажность воздуха высока.

Из-за непогоды и возможности схода лавин в Карпатах объявили оранжевый уровень опасности. В частности, по данным Укргидрометцентра, значительная лавинная опасность остается на высокогорье:

Ивано-Франковской,

Закарпатской области.



Обстановка на горе Поп Иван Черногорский / Фото спасателей

Погода в Украине 9 марта

По данным синоптиков, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях небольшой дождь, днем в северных областях небольшой дождь. На остальной же территории без существенных осадков.

По прогнозу синоптиков, уже в конце недели (11 – 12 марта) в Украине снова похолодает. Ночью пятницы на севере до -4 градусов. Впрочем, днем в большинстве областей еще достаточно высокая температура. На Юге еще +16 градусов.

По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 12 марта, столбики термометра снова опустятся. В части западных областей только +2...+4 градуса. Кроме того, возможен снег с дождем.