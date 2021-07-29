В Карпатах молния попала в группу туристов: есть пострадавшие – фото

В Карпатах в группу из восьми путешествующих попала молния. Спасатели оказали помощь пострадавшим туристам.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что информация об инциденте поступила 29 июля около 13:00.

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Сообщили, что нуждаются в помощи трое туристов в которых попала молния. Это случилось, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гор Круглая Боржавского хребта,

– утверждают спасатели.

Сотрудники ГСЧС сразу начали поисковые работы с помощью спецтехники и нашли пострадавших около 16:16.

После оказания первой доврачебной помощи их доставили в поселок городского типа Межгорье.

Травмированных на горе Круглая Боржавского хребта трех туристов транспортировали и передали медработникам около 17:53.

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