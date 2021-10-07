Несмотря на мороз, погода ясная. Ветер – юго-восточный. Его порывы достигают 12 – 13 метров в секунду.

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Украину накроют заморозки

Ночью 7 октября территорию Украины накроют заморозки. Они обойдут только Закарпатье и Юг. Температура воздуха будет достигать 0...+5 градусов. В ГСЧС предупредили о І уровне опасности, то есть желтом.

Ситуацию осложнит ветер

Также синоптики прогнозируют порывистый ветер 7 октября. В частности в западных областях, кроме Закарпатской и Хмельницкой, а также на Херсонщине, Запорожье и Донетчине. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Это тоже I уровень опасности.

Пожарная опасность

Более того, 7 – 9 октября во многих регионах будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Например, в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях.



Сильный ветер в Украине / Фото Укргидрометцентра

Текст поста Черногорского горного поисково-спасательного поста:

По состоянию на 07:55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С.

Ветер юго-восточный 12 – 13 м/с, ясно.