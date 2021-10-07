Попри мороз, погода ясна. Вітер – південно-східний. Його пориви сягають 12 – 13 метрів за секунду.

До речі У Туреччині вже випав перший сніг

Україну накриють заморозки

Вночі 7 жовтня територію України накриють заморозки. Вони оминуть лише Закарпаття та Південь. Температура повітря сягатиме 0..+5 градусів. У ДСНС попередили про І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Ситуацію ускладнить вітер

Також синоптики прогнозують рвучкий вітер 7 жовтня. Зокрема у західних областях, крім Закарпатської і Хмельницької, а також на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Це теж I рівень небезпечності.

Пожежна небезпека

Ба більше, 7 – 9 жовтня у багатьох регіонах переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Наприклад, у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.



Сильний вітер в Україні / Фото Укргідрометцентру

Текст поста Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту:

Станом на 07:55 07.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С.

Вітер південно-східний 12 – 13 м/с, ясно.