Спасатели обнародовали поразительное фото весенних Карпат. На нем видно, что горы мощно засыпало снегом.

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По состоянию на 10 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и северный ветер – 4 метра в секунду. Температура воздуха составляет -3 градуса.

Рекомендуем удержаться от выхода в высокогорье. Берегите себя!

– подчеркнули спасатели.



Как выглядят Карпаты в апреле / фото спасателей

Возможен снег на Западе Украины – на Закарпатье. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки.

В Центре и на Севере дожди могут быть сильнее. Так, в южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду,

Теплее всего будет на Востоке – отметки термометров будут достигать кое-где до 18 градусов.