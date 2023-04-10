Спасатели обнародовали поразительное фото весенних Карпат. На нем видно, что горы мощно засыпало снегом.
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Снежные Карпаты посреди апреля
По состоянию на 10 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и северный ветер – 4 метра в секунду. Температура воздуха составляет -3 градуса.
Рекомендуем удержаться от выхода в высокогорье. Берегите себя!
– подчеркнули спасатели.
Как выглядят Карпаты в апреле / фото спасателей
Погода в Украине 10 апреля
Возможен снег на Западе Украины – на Закарпатье. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки.
В Центре и на Севере дожди могут быть сильнее. Так, в южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду,
Теплее всего будет на Востоке – отметки термометров будут достигать кое-где до 18 градусов.
В Киеве возможен небольшой дождь. Температура днем в городе и области будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.