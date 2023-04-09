В этом году зима в Украине была довольно долгой, ведь снег падал даже в начале апреля. Вместе с тем, в понедельник, 10 апреля, ожидать его стоит, хотя возможны дожди.

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Погода по регионам

Собственно, единственное, где возможен снег в этот день, и то мокрый, на Западе Украины, на Закарпатье. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки.

В то же время в Центре и на Севере дожди могут быть сильнее. Также жителям Востока и Юга не стоит надеяться, что день будет погожий и зонт не понадобится.

Временами небольшой, в Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, там отмечено, что температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а в Карпатах – около 0. Между тем, днем по Украине будет от 10 до 15 градусов тепла по Цельсию.

Теплее всего будет на Востоке – отметки термометров будут достигать кое-где до 18 градусов.

Температура в крупнейших городах

  • Киев – +12…+14
  • Ужгород – +12…+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +12...+14
  • Житомир – +12...+14
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +14...+16
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +13...+15
  • Чернигов – +13...+15
  • Сумы – +13...+15
  • Полтава – +12...+14
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +14...+18
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +13...+15


Температура по Украине 10 апреля / Карта Укргидрометцентра