В этом году зима в Украине была довольно долгой, ведь снег падал даже в начале апреля. Вместе с тем, в понедельник, 10 апреля, ожидать его стоит, хотя возможны дожди.

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Погода по регионам

Собственно, единственное, где возможен снег в этот день, и то мокрый, на Западе Украины, на Закарпатье. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки.

В то же время в Центре и на Севере дожди могут быть сильнее. Также жителям Востока и Юга не стоит надеяться, что день будет погожий и зонт не понадобится.

Временами небольшой, в Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, там отмечено, что температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а в Карпатах – около 0. Между тем, днем по Украине будет от 10 до 15 градусов тепла по Цельсию.

Теплее всего будет на Востоке – отметки термометров будут достигать кое-где до 18 градусов.

Обратите внимание! Отдельно стоит вспомнить о столице. Собственно, в Киеве возможен небольшой дождь. Температура днем в городе и области будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла.

Температура в крупнейших городах

Киев – +12…+14

Ужгород – +12…+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+18

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15



Температура по Украине 10 апреля / Карта Укргидрометцентра