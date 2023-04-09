Цьогоріч зима в Україні була досить довгою, адже сніг падав навіть на початку квітня. Разом з тим у понеділок, 10 квітня, очікувати його варто, хоча можливі дощі.
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Погода по регіонах
Власне, єдине, де можливий сніг цього дня, і те – мокрий, на Заході України, на Закарпатті. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади.
Водночас у Центрі та на Півночі дощі можуть бути сильнішими. Також жителям Сходу та Півдня не варто сподіватися, що день буде погожий і парасольна не знадобиться.
Часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів. У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду,
– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Окрім того, там зазначено, що температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, а в Карпатах – близько 0. Тим часом вдень по Україні буде від 10 до 15 градусів тепла за Цельсієм.
Найтепліше буде на Сході – позначки термометрів досягатимуть подекуди до 18 градусів.
Температура в найбільших містах
- Київ – +12…+14
- Ужгород – +12…+14
- Львів – +12...+14
- Івано-Франківськ – +11...+13
- Тернопіль – +11...+13
- Чернівці – +11...+13
- Хмельницький – +11...+13
- Луцьк – +13...+15
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +12...+14
- Вінниця – +12...+14
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +14...+16
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +15...+17
- Кропивницький – +14...+16
- Черкаси – +13...+15
- Чернігів – +13...+15
- Суми – +13...+15
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +14...+18
- Луганськ – +13...+15
- Харків – +13...+15
Температура по Україні 10 квітня / Карта Укргідрометцентру