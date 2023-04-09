Цьогоріч зима в Україні була досить довгою, адже сніг падав навіть на початку квітня. Разом з тим у понеділок, 10 квітня, очікувати його варто, хоча можливі дощі.

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Погода по регіонах

Власне, єдине, де можливий сніг цього дня, і те – мокрий, на Заході України, на Закарпатті. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади.

Водночас у Центрі та на Півночі дощі можуть бути сильнішими. Також жителям Сходу та Півдня не варто сподіватися, що день буде погожий і парасольна не знадобиться.

Часом невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом, лише у південній частині без істотних опадів. У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, північно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду,

– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Окрім того, там зазначено, що температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, а в Карпатах – близько 0. Тим часом вдень по Україні буде від 10 до 15 градусів тепла за Цельсієм.

Найтепліше буде на Сході – позначки термометрів досягатимуть подекуди до 18 градусів.

Зверніть увагу! Окремо варто згадати про столицю. Власне, у Києві можливий невеликий дощ. Температура вдень у місті та області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла.

Температура в найбільших містах

Київ – +12…+14

Ужгород – +12…+14

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +13...+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+18

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15



Температура по Україні 10 квітня / Карта Укргідрометцентру