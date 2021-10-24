На горе Поп Иван Черногорский, как сообщили на спасательном посту, утром 24 октября было облачно с прояснениями.

Ранее В Киеве до конца дня объявили штормовое предупреждение

В горах – мороз

Температура опустилась до отметки -6 градусов. Ветер на высокогорье зафиксировали незначительный – 3 метра в секунду. Его направление – юго-западное.

В октябре на высокогорьях температура часто опускается ниже нуля

Отметим, что с середины октября в Карпатах фиксируют "минусовые" температуры на высокогорьях. Порой их сопровождает довольно мощный ветер. Из-за неблагоприятных условий спасатели просят быть осторожными людей, которые идут в походы.

В Украине – похолодание из-за арктического циклона

Ранее синоптики уже предупредили, что в Украине из-за арктического циклона значительно понизится температура. Больше всего это будет заметно ночью, в некоторых областях похолодает с 26 октября до -7 градусов.

Больше здесь Будут морозы: арктический циклон резко снизит температуру в Украине

Осадков в понедельник, 25 октября, метеорологи не обещают. Днем теплее всего будет на Закарпатье, а также во Львовской области и Ивано-Франковской. Здесь воздух прогреется до +10...+13. Прохладнее на Севере – в Сумской, Черниговской и Киевской областях – +7...+9.