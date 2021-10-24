На горі Піп Іван Чорногірський, як повідомили на рятувальному пості, вранці 24 жовтня було хмарно з проясненнями.

Раніше У Києві до кінця дня оголосили штормове попередження

У горах – мороз

Температура опустилась до позначки -6 градусів. Вітер на високогір'ї зафіксували незначний – 3 метри на секунду. Його напрям – південно-західний.

У жовтні на високогір'ях температура часто опускається нижче нуля

Зазначимо, що з середини жовтня у Карпатах фіксують "мінусові" температури на високогір'ях. Часом їх супроводжує доволі потужний вітер. Через несприятливі умови рятувальники просять бути обережними людей, які йдуть у походи.

В Україні – похолодання через арктичний циклон

Раніше синоптики вже попередили, що в Україні через арктичний циклон значно понизиться температура. Найбільше це буде помітно вночі, в деяких областях похолодає з 26 жовтня до -7 градусів.

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Опадів у понеділок, 25 жовтня, метеорологи не обіцяють. Вдень найтепліше буде на Закарпатті, а також Львівщині та Івано-Франківщині. Тут повітря прогріється до +10…+13. Найпрохолодніше на Півночі – на Сумщині, Чернігівщині та Київщині – +7…+9.