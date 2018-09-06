19:46
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Карпаты" обжалуют судейство в матче с "Динамо": 4 претензии львовского клуба

53 Читати новину українською
"Карпаты" считают судейство в матче против "Динамо" предвзятым
"Карпаты" считают судейство в матче против "Динамо" предвзятым / ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" недовольны судейством арбитра Александра Дердо в матче против "Динамо" в воскресенье, 2 сентября. Несмотря на то, что львовский клуб одержал победу 2:0, "зелено-белые" решили пожаловаться на предвзятое судейство.

Читайте также: Динамо – Карпаты: видео голов и моментов матча

В "Карпатах" отмечают четырех эпизодах, которые могут носить предвзятый характер:
изъятие Мегремича,
удар локтем Кадара в лицо Гуцуляку,
назначен штрафной за "фол" Эрбес на Шапаренко,
предупреждения Бурде за отмашку.

Стоит отметить, что все они произошли уже во втором тайме, когда "Карпаты" забили два гола в ворота "Динамо".

Читайте также: Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ

"Для начала клуб направил Президенту ФФУ Андрея Павелко, а также в КДК ФФУ и в Комитет арбитров ФФУ обращение, в котором приводит примеры, по нашему мнению, предвзятого судейства со стороны Александра Дердо. В зависимости от их решения мы будем уже соответственно реагировать. Не исключено, что очень агрессивно. Связей и ресурсов в европейском футболе у ​​меня, поверьте, хватит", – отмечает вице-президент ФК "Карпаты" Олег Смалийчук.

Поэтому в клубе требуют отменить красную карточку Ади Мегремичу, а также "установить факт предвзятого арбитража со стороны Александра Дердо и применить к нему санкции, предусмотренные Дисциплинарным правилам ФФУ за совершение им дисциплинарного проступка"

Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Карпаты УПЛ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гендерное равенство: существует ли оно в Украине и для чего оно нужно
сегодня, 19:01 Гендерное равенство: существует ли оно в Украине и для чего оно нужно
Євгенія Мазур
Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
сегодня, 18:03 Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
Олександра Кравчук
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
сегодня, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сегодня, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
сегодня, 16:40 Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
В Харькове появилось граффити с Александром Усиком: фото
 28 июля , 13:34
"Шахтер" опроверг информацию СНБО об обстреле "Донбасс Арены"
 21 августа 2014 , 23:47
Тимощук: Дедовщины в сборной Украины нет
 26 марта 2015 , 21:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук