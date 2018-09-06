"Карпаты" обжалуют судейство в матче с "Динамо": 4 претензии львовского клуба

Львовские "Карпаты" недовольны судейством арбитра Александра Дердо в матче против "Динамо" в воскресенье, 2 сентября. Несмотря на то, что львовский клуб одержал победу 2:0, "зелено-белые" решили пожаловаться на предвзятое судейство.

Читайте также: Динамо – Карпаты: видео голов и моментов матча

В "Карпатах" отмечают четырех эпизодах, которые могут носить предвзятый характер:

изъятие Мегремича,

удар локтем Кадара в лицо Гуцуляку,

назначен штрафной за "фол" Эрбес на Шапаренко,

предупреждения Бурде за отмашку.

Стоит отметить, что все они произошли уже во втором тайме, когда "Карпаты" забили два гола в ворота "Динамо".

Читайте также: Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ

"Для начала клуб направил Президенту ФФУ Андрея Павелко, а также в КДК ФФУ и в Комитет арбитров ФФУ обращение, в котором приводит примеры, по нашему мнению, предвзятого судейства со стороны Александра Дердо. В зависимости от их решения мы будем уже соответственно реагировать. Не исключено, что очень агрессивно. Связей и ресурсов в европейском футболе у ​​меня, поверьте, хватит", – отмечает вице-президент ФК "Карпаты" Олег Смалийчук.

Поэтому в клубе требуют отменить красную карточку Ади Мегремичу, а также "установить факт предвзятого арбитража со стороны Александра Дердо и применить к нему санкции, предусмотренные Дисциплинарным правилам ФФУ за совершение им дисциплинарного проступка"